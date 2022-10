Y no, el nombre no es una broma. Hace unos días y mientras hojeábamos la Mojo Magazine, una revista bastante conocida en Reino Unido, nos encontramos con una agenda de conciertos y shows locales que incluía un nombre muy interesante, pero también muy extraño: el de los Antarctic Monkeys.

El nombre en sí puede sonar a un simple juego de palabras, sin embargo, se trata de una conocida banda tributo al cuarteto de Sheffield, y quienes en Europa son bastantes conocidos por sus shows donde tocan los grandes éxitos (o joyitas raras) de los Arctic Monkeys. ¡¿Qué?!

Foto: Antartic Monkeys (Facebook).

En Reino Unido hay una banda tributo a los Arctic Monkeys

Los Antarctic Monkeys, según su biografía oficial (tienen bio pa’ que vean), se formaron en “a partir de una sesión improvisada”. Todo sin imaginar que un día se convertirían en todo un fenómeno en varias partes del Reino Unido y Europa, donde han realizado numerosas giras y bastante exitosas.

No lo decimos nosotros, lo demuestran los videos que se pueden encontrar en YouTube, mismos en donde podemos escuchar que el líder de los Antarctic Monkeys se escucha bastante similar (y hasta tiene el mismo estilo/peinado) al mismísimo Alex Turner.

Vean de lo que hablamos:

Se llama Antarctic Monkeys y son bastante conocidos en Europa

Como pudieron observar no sólo el vocalista de esta banda tributo intenta acercarse a la estética de los Arctic Monkeys. Los imitadores de Matt Helders, Jamie Cook y Nick O’Mailley también hacen lo suyo para acercarse a la imagen del cuarteto inglés, de quien incluso usan una identidad gráfica similar.

Foto: Antartic Monkeys (Facebook)

La reputación de los Antarctic Monkeys creció muy rápidamente e incluso la agrupación celebra que tienen la “bendición” de Chris McClure, quien como sabrán es el sujeto que aparece en la portada del álbum ‘Whatever People Say I am, That’s What I’m Not’.

Foto: Arctic Monkeys

De hecho hasta sus boletos tienen gran demanda

La magia de los Antarctic Monkeys es que el grupo interpreta rolas que Alex Turner y compañía llevan tiempo sin tocar, tal y como es el caso de “Still Take You Home”, “Fake Tales of San Francisco”, “When The Sun Goes Down”, entre muchas otras más.

Y nomas’ por si les queda duda de qué tan famosa es esta banda, no sólo se presentan en venues como el O2 Academy de ciudades como Oxford o Liverpool, sino que además sus tickets se venden en plataformas como Ticketmaster.

Y tienen una gran base de fans por los seguidores de los Arctic Monkeys

Si bien para muchos el escuchar ‘Antarctic Monkeys’ podría ser una especie de broma, para los fanáticos de esta banda tributo es una oportunidad de escuchar las canciones del cuarteto de Sheffield, quienes constantemente se encuentran de gira.

Si a eso le agregamos el hecho de que actualmente los precios para boletos de conciertos están por las nubes, entonces entendemos mejor el porqué muchos fans prefieren el asistir a shows de bandas tributo que muchas veces no le piden tanto a la banda original. ¿Cómo los ven?