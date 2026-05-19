Lo que necesitas saber: Les recomendamos 5 proyectos que están en las letras pequeñas del cartel del Corona Capital 2026 y que se pueden convertir en sus nuevos favoritos del festival.

Seguimos procesando el tamaño de los headliners del Corona Capital 2026: The Strokes, Gorillaz y Twenty One Pilots. Te dejamos toda la info del festival por acá, que se realizará del 20 al 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Con el anuncio, nos clavamos en las demás bandas invitadas, y tenemos que hablar del talentazo que trajeron para esta edición.

Como siempre pasa con el Corona, la verdadera carnita también está en la parte baja del póster. Ahí aparecen proyectos que quizá no traen el nombre gigantesco, pero sí tienen canciones, discurso, propuesta visual y sonido para lanzarse desde temprano. Y en esta edición hay soul, groove-pop, dream-pop, math rock microtonal y beach pop para hacerles caso antes de que todo el mundo los presuma como su descubrimiento.

Les dejamos 5 actos de las letras chiquitas del Corona Capital 2026 que no se pueden perder. Con estos proyectos, seguro convencerán a sus amistades de entrar temprano al festival.

Lineup Corona Capital 2026 / Imagen: @CoronaCapital

Durand Jones & The Indications: soul elegante con mucho groove para bailar

Durand Jones & The Indications llegan al Corona Capital con esa clase de soul que suena antiguo, pero con una producción brillante y moderna. La banda nació alrededor de Durand Jones, Aaron Frazer y Blake Rhein, y su magia está en una combinación increíble de voces en armonía con una ejecución impecable de sintes, bajo, guitarras y percusiones variadas. La voz de Jones y el falsete de Frazer brillan sobre un groove que te pondrá a bailar:

Su disco más reciente, Flowers, salió en 2025 y marca un regreso a la química de banda: soul sureño, funk con bajo sabroso, disco suavecito y canciones que hablan de madurez, deseo, regreso a casa y transformación personal. La banda abraza sus raíces, su crecimiento y la confianza que construyeron después de más de una década juntos.

Para entrarle, pongan “Witchoo”, “Is It Any Wonder?”, “Flower Moon”, “Been So Long” y “Ride or Die”. En vivo, esperen una cosa muy fina que seguro se colará a lo mejor del festival. Ya tienen pre para calentar antes de Gorillaz, James Blake, The Kooks y Daniel Caesar.

Balu Brigada, groove-pop de Nueva Zelanda para moverse

Balu Brigada trae uno de esos sonidos que te atrapan rapidísimo: bajo elástico, guitarras limpias, coros pegajosos, voces juguetonas y una producción que parece diseñada para el baile ligerito. El dúo neozelandés, formado por los hermanos Henry y Pierre Beasley, se define como “groove-pop”, una etiqueta que les queda bastante bien porque todo en sus canciones tiene movimiento.

Su álbum debut, Portal, salió en 2025 y tar rolas como “Sideways”, “Politix”, “Backseat”, “So Cold”, “Designer” y “Find A Way”. Este rock-pop con mucho groove les hará la tarde del sábado.

Para quienes extrañan ese punto medio entre el pop alternativo, el funk ligero y el indie de festival, Balu Brigada es una de las sorpresas del sábado. En el Corona Capital 2026 tocarán el sábado, junto a Twenty One Pilots, Underworld, Mother Mother, BØRNS, Dope Lemon y New Constellations.

New Constellations: dream-pop luminoso para ver el atardecer con sintetizadores

New Constellations tiene todo para funcionar como una pausa emocional dentro del caos festivalero. El proyecto de Portland, formado por Harlee Case y Josh Smith, trae un dream-pop lleno de sintetizadores, guitarras brillosas, melodías enormes y voces que parecen flotar entre una película ochentera. Es algo que tiene todo que ver con lo que nos ha traído el Corona en esta y otras ediciones.

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Su sonic dreamscape, como ellos mismos describen su música, tiene todo para atraparte si te late Chromatics o M83. Su debut, It Comes in Waves, salió apenas el 15 de mayo de 2026, y es una escucha obligada antes de verlos en esta edicion del Corona Capital.

Para entrarles, escuchen “Hot Blooded”, “Dandelion”, “I Disappear”, “Think It Over” y “Your Own Parade”.

Angine de Poitrine, los aliens microtonales que pueden volarnos la cabeza

Angine de Poitrine probablemente será una de las cosas más raras, divertidas y comentadas de todo el Corona Capital 2026. Te contamos todo sobre este par por acá. Vienen de Quebec, tocan math rock microtonal, usan máscaras y trajes de lunares, construyen una mitología alienígena alrededor del proyecto y aun así lo más impresionante no es el disfraz: es lo bien que tocan.

Khn y Klek traerán sus grooves torcidos, loops, baterías precisas y la icónica guitarra/bajo de doble mástil para dejarte boquiabierto en el Corona Capital 2026.

En vivo, son la entrada al math rock, el jazz raro, el noise y la guitarra más freak, con compases de 7/8 tiempos, loops, tapping, microtonos y una energía que convierte la complejidad en espectáculo. Ahí nos vemos, bailando math rock.

Si tienen que ver un acto para decir “no sabía qué estaba pasando, pero estuvo increíble”, apunten este nombre. Serán parte del cierre del festival el domingo 22 de noviembre, en el día de The Strokes, The xx, Lola Young, Johnny Marr, Loyle Carner, Santigold, Tricky y Tipling Rock.

Tipling Rock, beach pop para llegar temprano y cantar como si estuviéramos de vacaciones

Tipling Rock es una de esas bandas que entienden perfecto el poder de una guitarra soleada. Vienen de Boston, hacen beach pop guitarroso, y sus canciones tienen ese brillo que puede sonar a viaje de verano, fiesta tempranera, playlist de carretera o atardecer alegre.

Son una banda de beach pop de Boston, integrada por Ben Andre, Dillon Salkovitz y Tommy Schubert, y llamaron la atención con “Low Tide Love” después de lanzar su primer EP, Punch Lines & Good Times, en 2015.

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Éntrales con rolas como “Low Tide Love”, “Staring”, “Campus Fashion”, “A Side / B Side”, “miss me if u want to” y “Karma”. Seguro nos transportarán a la playa, como la edición pasada lo hizo Leisure.

Así que ya saben: vale la pena llegar temprano, hidratarse, estudiar las letras chiquitas y dejar que alguno de estos proyectos se convierta en el verdadero descubrimiento del fin de semana. El Corona Capital también se disfruta presumiendo a la banda que vieron antes de que se llenara el escenario. ¿Qué banda de las letras chiquitas recomiendas?