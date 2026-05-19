Lo que necesitas saber: Lo más alarmante de este virus es que actualmente no existe una vacuna autorizada ni tratamiento específico.

Seguramente ya escuchaste sobre los casos de ébola en África que encendieron las alarmas de la OMS. Bueno, pues resulta que el causante de este brote es una rara cepa de ébola que no tiene tratamiento ni vacuna: el virus Bundibugyo.

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¿Qué es el virus Bundibugyo?

Vamos directo al grano. Aunque existen varios tipos de ébola, la OMS identificó que el brote actual que se vive en África se debe al virus Bundibugyo, una cepa que encendió las alarmas internacionales debido al aumento de casos.

El virus Bundibugyo es una de las especies del género Ebolavirus. Se transmite de la misma manera que otros virus de ébola: por contacto con fluidos corporales como el sudor, sangre, heces o vómito.

A diferencia del Zaire ebolavirus —la cepa responsable de los brotes más graves de la historia, incluida la epidemia de África occidental entre 2014 y 2016—, el Bundibugyo suele tener una tasa de mortalidad menor.

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Y… ¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas iniciales son fiebre, fatiga, dolor muscular, cefalea y dolor de garganta, que pueden progresar a síntomas gastrointestinales, disfunción orgánica y, en algunos casos, manifestaciones hemorrágicas.

El período de incubación varía entre 2 y 21 días, y las personas generalmente no son infecciosas antes del inicio de síntomas (de ahí la restricción de viaje de Estados Unidos).

Y lo más alarmante de este virus es que actualmente no existe una vacuna autorizada ni tratamiento específico, pues la mayor parte de las investigaciones se han centrado en la cepa del Zaire.

Así que mucho ojo con los síntomas, pues aunque el riesgo en México es bajo, debemos estar bien informados sobre esta situación. La cual sigue creciendo más y más…