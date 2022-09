Arctic Monkeys: La historia detrás de sus álbumes

Foto: Getty

¿Habrá una banda más consistente en la actualidad que Arctic Monkeys? A lo largo de más de 15 años, del 2006 a mediados del 2022, la agrupación nos ha entregado seis álbumes que fácilmente podrían considerarse patrimonio cultural de la humanidad -se vale soñar, ¿a poco no?-.

Temas como Mardy Bum, Brianstorm, Cornerstone, Library Pictures, R U Mine y Four Out Of Five; por mencionar algunos, pertenecen a diferentes eras de la banda y suenan sumamente distinto, lo cual demuestra la facilidad con la que pueden renovar su estilo en cada uno de sus lanzamientos sin perder el amor de su público.

Foto: Getty

Su próxima producción, The Car, se estrenará el siguiente 21 de octubre y todo parece indicar que será un hitazo.

El primer sencillo del álbum, There’d Better Be A Mirrorball, cuenta con ambiciosos paisajes de piano y cuerdas que nos emocionan y nos hacen pensar que el disco puede convertirse en uno de nuestros favoritos.

La ausencia de guitarras en el tema podrá no gustar a algunos, pero lo cierto es que Alex Turner y compañía vuelven a demostrar que tienen el corazón para crear coros monumentales y letras que reflejan los sentimientos románticos de las juventudes modernas.

Fotos: Luis Avilés

Debemos reconocer que el hype nos ganó y es por ello que decidimos hacer un capítulo completamente dedicado a la historia discográfica de Arctic Monkeys.

¿Cuáles fueron las historias que inspiraron sus obras? ¿Cómo es que la banda evolucionó hacia su estilo actual? ¿Quiénes están detrás de la producción de sus discos?

En el nuevo capítulo de Tutti Frutti respondemos estas y más preguntas para alivianar la espera de su nuevo disco, y claro, también para prepararnos antes de su presentación en el próximo Corona Capital.

¡Acompáñanos!