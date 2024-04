Lo que necesitas saber: Se anunció a las figuras de la música que estarán en la clase 2024 para su inducción al Rock & Roll Hall Of Fame.

No es que estos artistas necesiten de ello para ser catalogados como leyendas, pero es innegable que merecen su lugar. Sí, ya se dieron a conocer a los artistas que serán inducidos al Rock And Roll Hall Of Fame en este 2024.

La gran sorpresa viene con Ozzy Osbourne, que recibirá los honores por segunda ocasión luego de que ya fuera inducido hace casi 20 años junto a Black Sabbath.

Imagen ilustrativa. Foto: Getty.

Estos son los artistas del Rock And Roll Hall of Fame 2024

De hecho, el tema de Ozzy Osbourne con el Rock And Roll Hall Of Fame viene precedido también de una polémica. En el 2023, su esposa Sharon Osbourne criticó a la organización por no nominar a Ozzy como solista, dado que era elegible para ello desde el 2005.

Pero bueno, parece que los comentarios de Sharon no pasaron por alto para los organizadores del prestigioso Salón de la Fama. Y bueno, ¿quienes nos los otros artistas que entrarán al Rock And Roll Hall Of Fame en este 2024? Aquí le dejamos la lista de los elegidos para su inducción.

– Ozzy Osbourne

– Cher

– Dave Matthews Band

– Mary J. Blige

– Foreigner

– Peter Frampton

– Kool & The Gang

– A Tribe Called Quest

Arriba: Cher, Ozzy Osbourne, Mar J. Blige y Peter Frampton. Abajo: Dave Matthews, Foreigner, A Tribe Called Quest y Kool & The Gang. Fotos: Getty.

Los otros reconocimientos que se entregarán

Además de la categoría de intérpretes, el Rock And Roll Hall Of Fame entregará otros reconocimientos especiales para honrar el legado de diversos músicos. Estos son los creativos que recibirán menciones honoríficas y más.

Musical Influence Award

– Alexis Korner

– John Mayall

– Big Mama Thornton

Musical Excellence Award

– Jimmy Buffet

– MC5

– Dionne Warwick

– Norman Whitfield

Esta es la fecha en que se realizará la ceremonia del Rock And Roll Hall of Fame 2024

Bueno, ya les pasamos el dato de los artistas que estarán en el Rock And Roll Hall Of Fame para este año. La ceremonia de inducción se llevará a cabo el próximo 19 de octubre en Cleveland, y ya estamos esperando la fecha para la fiesta que se armará con los invitados y las sorpresas que se suelen armar en esos shows.

