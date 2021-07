La portada de Siamese Dream de los Smashing Pumpkins de 1993, presentaba a dos niñas que todos por default pensaban que eran siamesas. ¿Por qué? Por el título. No habría otra explicación. Juntas, como si estuvieran abrazadas, con un linda sonrisa.

Ellas fueron la imagen de un segundo disco que logró convertir a los Smashing en un nuevo referente de la música alternativa en medio una ola de grunge que abanderaba a una generación perdida. Sin embargo, esas niñas nunca estuvieron juntas físicamente, simplemente, como el título decía, representaban el sueño de estar tan cerca de alguien, que resulta inevitable sentir una conexión… sentir amor.

Los Smashing Pumpkins reunieron a las niñas de ‘Siamese Dream’

En 2018 y como parte del anuncio de que los Smashing Pumpkins estarían de regreso tocando la música de sus primeros cinco discos de estudio, la banda volvió a contactar a las modelos para recrear esa icónica portada. Y por supuesto que verlas juntas fue un trancazo de nostalgia para todos los noventeros que escucharon este disco en su lanzamiento y quedaron impresionados con esta imagen icónica del rock de esa década.

Billy Corgan, en un post en Instagram, publicó una imagen de Ali Laenger y LySandra Roberts para agradecerles por ese momento, en “una tarde perfecta en LA”, que logró “unirlos para siempre” gracias a la “juventud e inocencia” que proyectaban, dos elementos que se convirtieron en el toque característico del Siamese Dream.

“Nunca nos dimos cuenta que este momento en la historia nos unió para siempre, y se convirtió en una icónica imagen en la historia del rock. Lo que es increíble es la química entre ellas que todavía se proyecta a través de la cámara… así que gracias, gracias a Ali y LySandra, las queremos, y tenerlas presentes en el lanzamiento de hoy me hace llorar”.

El Shiny And Oh So Bright tour de los Smashing Pumpkins con Corgan, James Iha, Jeff Schroeder y Jimmy Chamberlin, fue una serie de conciertos donde la banda tocó canciones de los primeros discos: Gish de 1991; Siamese Dream del 93; Mellon Collie and the Infinite Sadness del 95; Adore del 98; y Machina de 2000.