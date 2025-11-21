Por: David Durán

Hablar de BABYMETAL es hablar de un fenómeno que nadie vio venir y que siempre resulta ser una experiencia curiosa, ya que, incluso cuando intentas explicarlo con toda seriedad, terminas sonriendo, gracias a ese algo intangible en su mezcla de metal explosivo y concepto idol, que te agarra con la guardia abajo y te termina arrastrando a un mundo nuevo.

Y es que en un panorama musical donde los géneros suelen defender sus fronteras con uñas y dientes, SU-METAL, MOAMETAL y MOMOMETAL decidieron ignorar cualquier límite y crear un espacio propio: uno donde conviven los riffs más pesados con la estética kawaii, la teatralidad con la técnica, y donde la identidad idol se mezcla con la energía de un moshpit; haciendo con ello que algo que no parecía viable ante los ojos del mundo, se volviera un fenómeno global que con cada álbum y gira, se expande un poco más.

Por lo que aprovechando su más reciente visita a nuestro país, pudimos platicar con las chicas de BABYMETAL para conocer mejor el cómo viven el ser una banda japonesa que terminó influyendo en escenas musicales de todo el mundo y que conecta con personas que no hablan su idioma pero cantan sus canciones como si las hubieran escrito.

BABYMETAL: Una ventana al espíritu creativo japonés

Desde 2010, BABYMETAL ha construido una identidad única al fusionar dos fuerzas que parecerían incompatibles, pero que en ellas encuentran un equilibrio tan natural que solo podría haber surgido en Japón, un país acostumbrado a mezclar culturas, símbolos y estéticas de formas creativamente sorprendentes. Hoy, su impacto no solo se refleja en millones de reproducciones, sino en la enorme diversidad de públicos que conectan con su propuesta. Pero ¿cómo perciben ellas mismas esta idea?

“Japón tiene muchos elementos culturales únicos, y creo que muchos de ellos se reflejan en nuestra música. Cantamos en japonés, y a menudo escucho a personas decir que encontraron interesante el sonido del idioma, que empezaron a estudiar japonés por eso, o que comenzaron a cantar con nosotras en los conciertos. También recibimos muchos mensajes de fans diciendo que BABYMETAL despertó su interés en Japón como país. Así que queremos seguir compartiendo el 魅力 (encanto) de nuestra cultura con el mundo a través de nuestra música.” – SU-METAL

El arte de equilibrar el metal con lo kawaii

A lo largo de su trayectoria, el trío japonés ha construido un sonido que se ha identificado como “kawaii metal”, una mezcla única de brutalidad sonora con una estética juguetona que las volvió un fenómeno mundial; no obstante, con cada álbum y cada etapa, también han dejado ver una evolución constante sin perder ese sello tan particular, y en ese camino, surge naturalmente la reflexión sobre si el “kawaii metal” funcionó como punto de partida para experimentar y crecer, o si continúa siendo el eje que sostiene la identidad musical del grupo.

“Creo que lo ‘kawaii’ (tierno) es una parte muy importante de BABYMETAL y es reconocido como un elemento esencial que no debe perderse. Por eso mantenemos ese aspecto en nuestros peinados y coreografías, y puedes escucharlo musicalmente en nuestro último álbum ‘METAL FORTH’, en donde también puedes ver nuestro lado kawaii más reciente y maduro, especialmente en “from me to u (feat. Poppy)”. Creo que lo ‘kawaii’ no es un símbolo de infantilidad, por lo tanto, queremos continuar con el “kawaii metal” y encontrar nuestro propio ‘kawaii’”. – MOAMETAL

La energía emocional que sostiene su evolución

Detrás de cada presentación y cada canción, BABYMETAL se mueve desde un lugar profundamente emocional, hay momentos en los que la fuerza las impulsa, otros en los que la dulzura aparece de forma inesperada, y muchos más donde la teatralidad surge simplemente porque así lo sienten en ese instante, pero al final del día, ¿cuáles son esas emociones que las guían y motivan a seguir experimentando en este proyecto?

“El simple hecho de amar cantar ha sido una fuerza impulsora enorme para mí. Y creo que otra gran razón es que he pasado más de la mitad de mi vida siendo SU-METAL, viendo tantos mundos nuevos, conociendo a tanta gente distinta y viviendo días increíblemente intensos y enriquecedores. Ha sido realmente divertido. Tanto las integrantes del grupo, como el staff, disfrutan asumir nuevos retos, hemos avanzado superando muchos obstáculos juntos, y eso ha creado un vínculo muy fuerte dentro del equipo. Gracias al apoyo de todos siento que he podido seguir siendo SU-METAL todos estos años.” – SU-METAL

Con tantos años compartiendo escenarios, viajes y momentos decisivos, BABYMETAL ha aprendido a leerse casi sin palabras. En ese proceso, cada integrante ha ido mostrando esas virtudes únicas que sostienen al grupo desde dentro, los detalles, las fortalezas y la forma en que se complementan día a día, y eso es lo que nos comparte SU-METAL:

“Lo increíble de MOAMETAL es lo atenta que es con las personas a su alrededor. Soy mayor que ella, pero es como la hermana mayor del equipo, siempre guiándonos y apoyándonos. Esa sensibilidad también se nota en su actuación. Se da cuenta de inmediato cuando algo es diferente durante un show y se ajusta en el momento. También observa mucho al público, así que tiene un verdadero talento para entretener a las personas. En cuanto a MOMOMETAL, su habilidad para hacer death growls será una gran fortaleza para el equipo de ahora en adelante. También admiro su sensibilidad y capacidad de adaptación. Cuando todas intentamos casualmente hacer un gruñido “vuu—” juntas, es como ¡MOMOMETAL fue la única que pudo hacerlo! Es muy buena tomando una idea—lo que queremos que algo se vea o se sienta—y haciéndola suya.



Cuando se trata de expresión y rendimiento, MOAMETAL y yo a menudo estudiamos sus movimientos y pensamos ‘¿Cómo podemos hacerlo como MOMOMETAL?’. Investigamos juntas todos los días. En cuanto a las fortalezas de SU-METAL… no estoy muy segura (risas). ¡Pero las dos me han dicho que les gusta mi voz!” – SU-METAL

Entre Japón y el mundo: la conexión universal de BABYMETAL

Como embajadoras culturales del metal japonés, la agrupación ha tenido la oportunidad de convivir con artistas y escenas muy distintas alrededor del mundo, y ese intercambio constante les ha dejado aprendizajes profundos y nuevos retos creativos. Entre estilos, idiomas y formas de trabajar, han aprendido a adaptarse y a comunicarse desde lo esencial, creciendo sin perder aquello que las vuelve únicas dentro de una industria musical global.

“Como el inglés no es nuestro idioma nativo y nuestros colaboradores venían de muchos países, al principio batallamos un poco con la comunicación. Descubrir cómo expresarnos, cómo hacernos entender unas a otras y cómo avanzar el proyecto mediante el diálogo se convirtió en una parte insustituible y significativa del proceso creativo.

Así que realmente aprendimos mucho. Cada artista con el que colaboramos nos trató con sinceridad, y el tiempo que pasamos juntos fue realmente agradable. Para mí, la mayor recompensa fueron esos momentos en los que todos impulsaban lo mejor sin compromisos, elevando la música juntos. Poder crear metal con personas que realmente aman el metal me hizo increíblemente feliz.” – MOAMETAL

La forma en que BABYMETAL conecta con públicos tan distintos deja claro que su música trasciende la edad, el país de origen y hasta los gustos más arraigados. Al ver a fans de todas partes disfrutar y cantar con la misma pasión, se vuelve evidente que lo suyo funciona porque nace desde un lenguaje universal, como es la música, pero ¿cuál es su secreto para llegar a un público tan diverso?

“Creo que ver que nuestros fans disfrutan de nuestra música y nuestras presentaciones sin importar qué idioma hablen o de dónde vengan, me hizo comprender nuevamente que la música es un entretenimiento verdaderamente universal que conecta al mundo.” – MOMOMETAL



BABYMETAL + México = Energía pura

El cariño que México y toda Latinoamérica le tienen a BABYMETAL es algo que se siente desde el primer momento: una energía desbordada, emocional y profundamente auténtica que las ha acompañado en cada visita. Ese amor colectivo crea una conexión muy particular entre la banda y su audiencia, una que se distingue incluso frente a otros lugares del mundo, y así lo describe MOAMETAL:

“Ahora que tocamos en la Arena CDMX, realmente sentí cuántos fans nos estaban apoyando. Muchas gracias por todo ese cariño. Durante el show, honestamente me sorprendió la energía del público. Aunque la altitud debería hacer más difícil respirar, todos estaban saltando, gritando y dándonos sus voces durante todas las canciones. Sentí que recibimos una cantidad inmensa de energía de ellos. Y me encanta cómo se mueve el público latinoamericano con la música. Todos levantan las manos, mueven las caderas de lado a lado con el ritmo, y todo el recinto cobra vida. ¡Realmente pude sentir México en ese momento! (risas).Me hace muy feliz recibir el apoyo de personas tan maravillosas en un lugar tan maravilloso.” – MOAMETAL

Su identidad de hoy, escribe el legado de mañana

A 15 años de su debut, BABYMETAL sigue avanzando con una fuerza que parece abrir nuevas puertas a cada paso. En este punto de su historia, mirar su presente se vuelve esencial para entender el futuro brillante que están construyendo, uno en el que aún queda mucho camino por recorrer. Por eso, para cerrar esta charla, quisimos profundizar en cómo se ven a sí mismas hoy y en qué canción sienten que encapsula tanto su identidad actual, como el legado artístico que buscan dejar en la música.



“Sin dudarlo elegiría ‘Road of Resistance`. La frase ‘susume, michi naki michi demo”—“avanza, incluso si no hay camino’, realmente se siente como lo que somos en este momento. Expresa la idea de seguir adelante, de no rendirse ante los desafíos, incluso cuando no sabemos cómo será el futuro.” – MOMOMETAL

