Lo que necesitas saber: En medios y redes se compara la cantidad de artistas que todavía muestran su apoyo a Barack Obama... con los muy pocos que reúne Donald Trump.

La Fundación Obama confirmó el eventazo que se dará este 18 de junio a partir de las 11:00 am, el cual se toma como una rotunda humillación de parte de la comunidad artística hacía la administración Trump… además de reafirmar la legendaria figura del expresidente Barack Obama.

Foto: @BarackObama

Varios de los artistas asistentes al evento de Obama ofrecerán show

Y cómo no, si mientras Donald Trump sólo pudo convocar a Vanilla Ice y artistas de ese nivel (y, de ahí, pa’ bajo) para shows programados para celebrar los 250 años de la Independencia de Estados Unidos, el expresidente Barack Obama reunirá a estrellas de renombre para la inauguración de la Biblioteca Presidencial de Chicago.

Chequen: Bruce Springsteen, Bono y The Edge de U2, Eddie Vedder y Stevie Wonder, son algunos de los artistas que, sin dudar, ya confirmaron para engalanar el evento de Obama… en tanto, tan flaquísima estuvo la caballada para la serie de conciertos que planeaba Donald Trump bajo el nombre de “Gran Feria Estatal” (y, aparte, la mayoría acabó por retirarse), que mejor optó por cancelar.

Eddie Vedder tuvo un gran gesto con los estudiantes de una escuela de música en Hawái. Foto: @Mykaiula (Instagram)

Además de los arriba mencionados, también están anunciados para el evento del expresidente Obama The Roots, Christina Aguilera, Jennifer Hudson, John Legend, Marc Anthony, Tems, Marsai Martin y más. Nada mal para alguien que dejó la Casa Blanca desde hace 10 años.

“La gran ceremonia de inauguración reflejará un espíritu de inspiración y alegría, con un gran impulso gracias a los artistas que comparten su talento con nosotros”, señaló la directora ejecutiva de la Fundación Obama, Valerie Jarret. “Esperamos inspirar a personas de todo el mundo a creer en su capacidad para generar un cambio en sus hogares”.

Bruce Springsteen / Imagen: brucespringsteen.net (Rob Demartin)

Trump despreciado en su cumpleaños y para celebrar los 250 de Estados Unidos

Totalmente opacado por… pues por cualquier cosa (además de que había Mundial y finales de la NBA), el presidente Trump celebró el pasado fin de semana su cumpleaños con un evento de lo más random: una función de la UFC en las instalaciones de la Casa Blanca. Bueno, disfrazó el show como parte de las celebraciones del 250 aniversario de los Estados Unidos, pero realmente fue un gustito que se quiso dar…

El director de la UFC, Dana White, había asegurado que al evento para celebrar a Trump asistirían grandes personalidades como Adam Sandler, Jared Leto, The Rock, Tom Brady y demás… sin embargo, a la mera hora ninguno de los invitados llegó.

UFC en Casa Blanca / Foto: @WhiteHouse

Para la serie de conciertos de “La Gran Feria Estatal” fueron anunciados Vanilla Ice, The Commodores, Bret Michael, Martina McBride y Young Michael… pero por las críticas y lo deprimente del lineup, la mayoría acabó por retirar su participación. Debido al desprecio de los artistas, Donald Trump canceló los shows a finales de mayo, asegurando que los artistas programados eran “caros y aburridos”.

Al final, entonces, no habrá música para celebrar los 250 años de Estados Unidos. En su lugar, Donald Trump dice que analiza la posibilidad de conmemorar la fecha con un gran mitin de “Make America Great Again”… es decir, con un discurso de él.