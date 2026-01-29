Lo que necesitas saber: Una canción tan memorable como la película para la que se hizo. Ahora en un disco con únicamente covers hechos por Beck.

Por fin estará en disco la canción que uno la escucha y dice “sí soy”, aunque ni haya leído la letra bien… pero qué importa: “Everybody’s Gotta Learn Sometime” de Beck, en un disco en el que el genio de California junta ésta y otras rolotas llegadoras.

Beck Hansen / Foto: Stephania Carmona para sopitas.com.

Disco tiene covers de Beck a Elvis Presley, Caetano Veloso, Hank Williams y más

El disco se llama, precisamente Everybody’s Gotta Learn Sometime, el cover que Beck Hansen hizo a la banda británica The Korgis para la muy estremecedora cinta de Michel Gondry, Eternal Sunshine of the Spotless Mind.

Además del rolón que hace que uno recuerde a Jim Carrey llorando a moco tendido, el álbum de Beck tiene otros covers igual o quizás más intensos. Por ejemplo, “I Only Have Eyes For You” de The Flamingos y “Can’t Help Falling in Love” de Elvis Presley.

Menos conocidos pero no por eso menos bonitos, también están los covers al gran Caetano Veloso y Hank Williams, “Michelangelo Antonioni” y “Your Cheatin’ Heart”, respectivamente.

Disco físico sale un día antes de San Valentín

Everybody’s Gotta Learn Sometime ya está disponible en plataformas… pero si como buen fan de Beck siempre habían querido tener estas canciones en estado físico, eso podrá ser hasta el 13 de febrero, fecha marcada para el lanzamiento del disco en formato físico.

Everybody’s Gotta Learn Sometime Opaque Red Vinyl / Imagen: udiscover.mx

Excelente regalo para el 14 de febrero (hasta rojo es el vinil)… cómo ching$%&/dos no, si viene también la rolota amorosa de John Lennon, “Love” y la muy melosa “Ramona” (lanzada para el soundtrack de Scott Pilgrim vs. The World).

¿No tienen a quién regalárselo para el Día del Amor? Regálenselo a ustedes mismos, pónganlo en tan emblemática fecha y lloren quedito cuando suene “True Love Will Find You In The End”, cover que Beck le hizo al mero padre del indie, Daniel Johnston.