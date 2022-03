‘Bésame Mucho Fest’: El festival de música más importante de habla hispana en Estados Unidos

Vayan armando el cochinito, porque ahora que la comunidad latina conquistó la unión americana y lidera en Estados Unidos, se estrena con bombo y platillo la llegada de ‘Bésame Mucho Fest’, el festival de música más importante de habla hispana en el país vecino del norte, que ya cuenta con un cartel impresionante para complacer a todos los gustos. Basta decir que entre el line up destacan bandas como ‘Caifanes’, ‘Café Tacuba’, ‘Mago de Oz’, ‘Molotov’, entre muchas otras bandas más.

No, no, no. No es un ‘wanna be’ del “Vive Latino”, ni tampoco pretende ser una competencia de ‘Coachella’ o ‘Lollapalooza’. Este festival es mucho más ambicioso al juntar más de 50 músicos hispanos de talla mundial y que promueven una vasta diversidad de géneros musicales para que comulguen durante un solo día, desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche nada más y nada menos que en el Estadio de los Dodgers, en Los Ángeles, California.

Line Up del ‘Bésame Mucho Fest’

Los géneros que reinarán la noche del 3 de diciembre del 2022, serán primordialmente el rock, el pop y la música norteña con algunas bandas que marcaron a toda una generación en Latinoamérica, como ‘El TRI’, Julieta Vegas, ‘Enanitos Verdes’, ‘Fobia’, ‘Zoe’, ‘Tijuana No!’ y ‘Panteón Rococó’; mientras que los ‘poperos’, podrán disfrutar de ‘Sin Bandera’, ‘OV7’, Fey, ‘Caló’, Alex Syntek y ‘Sentidos Opuestos’.

En tanto que para los que les gusta la fiesta y el ‘bailongo’, entre las bandas que encabezan la música tropical se encuentran ‘Los Tigres del Norte’, la ‘Sonora Dinamita’, ‘Los Yonics’; ‘Banda El Recodo de Cruz Lizárraga’; Ramón Ayala y sus Bravos del Norte y por supuesto que no podían faltar ‘Los Ángeles Azules’. No cabe duda que este escenario será uno de los más prendidos.

‘Bésame Mucho Fest’, nombrado así en honor del clásico bolero compuesto por Consuelo Velázquez en 1932 y popularizado por Luis Miguel, ‘Los Ángeles Azules’ y más recientemente por ‘Twenty One Pilots’, es definitivamente la respuesta a la necesidad de que nuestros paisanos y toda la comunidad latina se empodere aún más con su propio festival de música que les recuerde sus raíces.

De acuerdo con la página web del festival, el costo de los boletos oscila entre los 230 y 450 dólares en zona VIP. Aunque eso sí, ‘Tropicalia’ y ‘La Tocada’ organizadores del evento han confirmado que los detalles sobre el proceso de entrada estarán disponibles hasta noviembre del 2022, aunque adelantan que los asistentes asumen voluntariamente todos los riesgos relacionados con la exposición del COVID-19.

Lo bueno es que a estas alturas, hemos aprendido cómo cuidarnos. Así que lo único por lo que tendrás que preocuparte, será por divertirte en grande en el ‘Bésame Mucho Fest’. Y por qué no, igual hasta recuerdas tus mejores pasos de baile e incluso hasta cómo inaugurar el slam. De cualquier manera, de este lado de la frontera se vienen conciertos y festivales im-per-di-bles. Para que se vayan animando, aquí recordamos cuando Will Smith se rifó al cantar ‘Bésame Mucho’.