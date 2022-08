Esta es la razón por la que Beyoncé volverá a grabar una canción de su nuevo disco

Apenas han pasado unos cuantos días de que Beyoncé lanzara su nuevo disco, titulado ‘Renaissance’, y la cantante ya se metió en problemas gracias a una de las rolas de este material de estudio –por el que esperamos seis años–, la cual volverá a grabar luego de las críticas que le trajo. ¿Y eso?

Pero no crean que a Beyoncé nomás’ la quisieron funar porque sí. En realidad la polémica con esta canción ha sido gracias a una palabra que la cantante usó y la cual causó la indignación de personas con discapacidad, pues es un término ofensivo que algunos emplean con ellos.

El arte del nuevo disco de Beyoncé. Foto vía: Beyoncé

Beyoncé y Drake escribieron una rola para el disco ‘Renaissance’

Se trata de la letra de la rola “Heated”, canción que Beyoncé c-escrito con Drake, y el donde utiliza la palabra “spaz”. La cosa con ese término es que en Estados Unidos se usa para definir la perdida de control sobre algo y en el caso de esta canción dice algo como: “Spazin on that ass, spaz on that ass”.

El contexto de “Heated” nos da a entender que “spaz” se usó para describir el volverse loco por un trasero. La cosa es que la raíz de esa palabra es “Spastic”, un término médico que se utiliza para referirse a los espasmos que presentan las personas con parálisis cerebral. Algo que algunas personas hacen de manera despectiva.

La canción tiene una palabra que es ofensiva para las personas con discapacidad

Como era de esperarse la canción en el nuevo disco de Beyoncé despertó el enojo de activistas en pro de las personas con discapacidad, pues días antes se había lanzado una crítica a la cantante Lizzo por hacer exactamente lo mismo en su canción “GRRRLS”.

La situación escaló a tal grado que un portavoz de la cantante dio a conocer que Beyoncé grabará de nuevo el tema para reemplazar el término en la letra, uno que no fue “usado intencionadamente en un sentido hiriente”. Algo que ya dividió las opiniones en internet.

Beyoncé en un juego de los Brooklyn Nets. Foto: Getty Images.

Y Beyoncé ya confirmó que la volverá a grabar para cambiar la letra de “Heated”

Por un lado están quienes defienden a Bey bajo el argumento de que la palabra es sólo una más en el vocabulario de la gente en EU y son muy pocos quienes la usan de manera despectiva. De hecho hasta hace poco apenas algunos sabían eso.

Por otra parte, están quienes afirman que es cansado tener este tipo de conversaciones con los artistas, quienes parece se niegan a escuchar y aprender sobre algo tan importante. ¿Ustedes qué opinan?