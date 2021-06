Billie Eilish, H.E.R. y Kid Cudi estarán en el Amazon Prime Day Concert 2021

Estamos llegando a ese día del año en el que Amazon se convierte en una verdadera locura, el Prime Day. Esta es la fecha que la compañía fundada por Jeff Bezos pone para lanzar un montón de ofertas que evidentemente, nadie puede desaprovechar. Sin embargo, además de los descuentazos en toda clase de productos, también se rifan armando un evento especial donde reúnen a grandes artistas de la industria musical para dar conciertos especiales.

Para que se den una idea de cómo se pone la cosa, en años anteriores han estado nombres como Dua Lipa, Taylor Swift y SZA, quienes armaron presentaciones únicamente para este día. Y por supuesto que en 2021 no será la excepción, porque tiraron la casa por la ventana armando un lineup con tres artistas que sin duda, podrían abarrotar un escenario en cualquier festival importantes y en los foros más grandes del mundo.

Billie Eilish, H.E.R. y Kid Cudi se rifarán en el Amazon Prime Day Concert

El Amazon Prime Day Concert de este año lo encabezan ni más ni menos que la cantante del momento, Billie Eilish; la ganadora del Oscar por la canción original de Judas and The Black Messiah, H.E.R.; y un rapero y productor muy importante dentro de la industria, el mismísimo Kid Cudi. Así que como verán y así como en ediciones pasadas, habrá opciones para todos los gustos, para que de esta manera todos puedan divertirse.

Cada uno de estos artistas grabó sus presentaciones en un lugar muy especial. Billie tendrá como escenario un barrio parisino con actuaciones cinematográficas en un set ambientado en esa ciudad para presentar las nuevas rolas de su segundo disco, Happier Than Ever. Por su parte, H.E.R. decidió filmar en el emblemático Hotel Dunbar en Los Ángeles, que acogió a grandes figuras de la cultura afroamericana como Duke Ellington, Lena Horne y Billie Holiday.

Para terminar, el show de Kid Cudi será de otro planeta. Lo decimos porque inspirado en su nuevo álbum, Man on the Moon II, armará una actuación intergaláctica porque lo acompañará la Orquesta Espacial Internacional, la primera orquesta en el mundo compuesta por científicos espaciales del Centro de Investigación Ames de la NASA, el Instituto SETI y la Universidad Espacial Internacional. Una verdadera locura.

¿Cómo le hago para ver todas estas presentaciones?

Si ustedes quieren disfrutar de todas y cada una de las presentaciones del Amazon Prime Day Concert, les contamos que estarán disponibles en todo el mundo los episodios de Billie Eilish, H.E.R. y Kid Cudi a partir del 17 de junio en Prime Video. Eso sí, cabe aclarar que todos los clientes podrán echárselos durante 30 días sin la necesidad de contar con membresía Amazon Prime. Es momento de aprovechar este ofertón.

También podrán ver cada una de las actuaciones a través de Twitch, IMDb TV y en los dispositivos de Amazon, como Fire TV Stick, Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick 4K, Echo Show 5, Echo Show 8 y Echo Show 10 a través de Prime Video. Así que ya lo saben, además de checar y entrarle a los descuentazos de esta temporada, también tendrán tres opciones musicales espectaculares para pasar un buen rato en casa.