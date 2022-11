La historia sobre cómo "Ocean Eyes" no iba a ser una canción de Billie Eilish (sino un proyecto de baile)

Eso de convertirse en una superestrella de la música de la noche a la mañana suena a un sueño guajiro, pero en algunos casos se da de la manera más fortuita que uno se pueda imaginar. El ejemplo de ello lo tienen los hermanos O’Connell, mejor conocidos como Billie Eilish y Finneas.

Sí, no podemos obviar que venir de una familia artística te da ciertas concesiones (sus padres, Patrick O’Connell y Maggie Baird, son actores y en el caso de su mamá, es una mujer con una extensa carrera en TV). Pero es justo decir que el par de talentosos hermanitos, quizá ni se imaginaban que terminarían siendo uno de los actos pop más relevantes de esta época. Y por supuesto, probablemente no esperaban que la canción que terminara por lanzarlos al estrellato fuera “Ocean Eyes”.

El origen de “Ocean Eyes”

Es interesante cómo el internet se ha comido a la industria musical. Es decir, ahora más que nunca, todo aquel con aspiraciones de hacer algo interesante en la música tiene ‘la facilidad’ (y lo ponemos entrecomillado porque nunca es fácil) usar la distintas plataformas para llegar a cualquier cantidad de personas. Y en el caso de Billie Eilish, así sucedió con la ya mencionada “Ocean Eyes”.

Si bien se sabe que ella y Finneas fueron educados en la música, así como entre otros tipos de expresiones artísticas, lo cierto es que solo era el hermano mayor quien tenía más claro de a qué se quería dedicar profesionalmente. En los años previos a la fama, el también productor era un adolescente que como muchos otros que quería tener su propia banda, y ya daba señales de ser un compositor con talento.

Él mismo no esconde que su madre, Maggie Baird, fue una de sus maestras para aprender nociones básicas de composición. En caso de que no lo hayan escuchado, la señora Baird lanzó un disco en el 2009 llamado We Sail con tintes de balada pop, folk y diversas influencias que no está nada mal. Así que ya por ahí, podemos dar por hecho que los hermanos O’Connell tenían una buena mentora.

Bueno, bueno… Regresando al tema, Finneas estuvo en algunas bandas durante su adolescencia y en diversos casos, compuso varias canciones para esos proyectos. Una de esas rolas era “Ocean Eyes”, que aunque era un tema que le gustaba bastante, siempre sintió que le faltaba algo. En esos rollos musicales, se sabe que hay artistas muy meticulosos que por más que le rasquen, a veces se tardan en llegar a un resultado final que les termine de convencer.

Sin embargo, el chico tenía al otro lado de la pared de su cuarto a la persona ideal para que su canción cuajara de la manera ideal, la mera Billie Eilish. “Recuerdo haber hecho ‘Ocean Eyes’ como algo para una banda y simplemente estaba como: ‘Estoy fallando en la canción’… Y recuerdo escuchar a Billie cantarla y fue como: ‘Oh, esto es lo que esta canción necesita; es tan hermoso en su registro, en su voz’. Y no hubo vuelta atrás desde ese punto”, dijo Finneas en una entrevista con Rolling Stone.

¿Cómo se hizo viral la canción?

Como les decíamos, “Ocean Eyes” no fue un éxito instantáneo ni estaba planeada para lanzarse como un single promocional. La verdad es que llegó a las redes de la manera menos comercial posible. Billie Eilish, antes de dedicarse de lleno a la música, asistía a una academia de baile y una de sus maestras le preguntó si ella o su hermano podían escribir una canción para una coreografía.

En una entrevista del 2017 con Teen Vogue, la ahora cantante reveló que ella y su hermano grabaron el tema y lo subieron a una plataforma de streaming solo para que su profesora de baile lo pudiera descargar y tenerlo a la mano. Así como lo leen, no había un propósito comercial en primera instancia.

“El año pasado, una de mis maestras me preguntó si escribiría una canción o si mi hermano escribiría una canción para coreografiar un baile. Yo estaba como: ‘¡Eso es algo genial de hacer!’ Luego, mi hermano vino a mí con “Ocean Eyes”, que originalmente había escrito para su banda. Me dijo que pensaba que sonaría muy bien en mi voz. Me enseñó la canción y la cantamos juntos con su guitarra y me encantó, se me quedó grabada en la cabeza durante semanas. Simplemente decidimos que esa era la canción que íbamos a usar para el baile… “Lo pusimos en SoundCloud con un enlace de descarga gratuito al lado para que mi profesora de baile pudiera acceder a él. No teníamos intenciones para ello [de lanzarlo como sencillo promocional], de verdad. Pero básicamente, de la noche a la mañana, un montón de personas comenzaron a escucharlo y compartirlo. Hillydilly, un sitio web de descubrimiento de música, lo encontró y lo publicó y se hizo cada vez más grande. Fue realmente surrealista…” Billie para Teen Vogue.

La opinión de Billie y Finneas sobre “Ocean Eyes” luego de unos años

En este punto de la vida, ya sabemos qué pasó con Billie Eilish y Finneas tras el éxito viral de “Ocean Eyes”. Dos discos multipremiados (When We All Fall Asleep, Where Do We Go? y Happier Than Ever) adiciones a las bandas sonoras de franquicias cinematográficas de alto perfil, documentales, festivales como headliners… en fin, una subida a la fama como la espuma.

Y luego de varios años, ¿qué piensan ellos de su icónica canción? “Es gracioso, creo que mucha gente piensa que cuando salió ‘Ocean Eyes’, de repente yo era una superestrella y dejé todo y me volví famosa… Mi vida se mantuvo igual por un tiempo… Seguía bailando horas y horas y horas al día, y todavía estaba en el coro, y estaba haciendo las mismas cosas que hacía”, dijo Billie en declaraciones de Insider del 2021.

“[La canción] abrió todas las puertas… Nos dio algo de la nada, lo cual es tan increíble. Así que siempre tengo esta profunda gratitud por esa canción; obviamente, nuestras carreras se han construido en diferentes momentos desde entonces, pero eso fue algo sin lo cual nunca tuvimos nada“, dijo Finneas a la NME también hace un año. Ahora, nomás nos queda ver hasta donde más pueden llegar luego de un hitazo de ese calibre.

