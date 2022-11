¿Qué es black midi? Es algo que recuerda al avant garde de toda esa banda liderada por John Zorn. Pero no. Es, a veces, un poco como el progresivo de King Crimson. Pero no. Suena a una canción al estilo caótico de Faith No More. Pero no, tampoco es. Es una suerte de ópera rock o, quizás, como dice su vocalista: “una película de acción épica”. Mmmmmm…

Según especialistas, el black midi es un género de música experimental que, para no echar tanto bla, bla, bla, se basa en ir aglomerando notas hasta el punto de la saturación. Hasta el punto de que, en la partitura, sólo se ve una mancha negra. Un atasque. Algo que, en teoría, sólo pueden ejecutar las máquinas (empleando archivos midi), ya que una única persona no sería capaz… bueno, una no, pero qué tal cuatro.

Partitura black midi / royectoidis.org

Con su salvaje disco Hellfire como carta de presentación, Geordie Greep (voz, guitarra), Cameron Picton (voz, bajo), Morgan Simpson (batería) y Seth ‘Shanko’ Evans (teclados) – black midi – rompieron la quietud del lunes de “puente” para hacer del Frontón México una partitura viviente. Una obra del género black midi completamente física: un atasque del público que, frenético, respondió al increíble sonido de una banda furiosa.

Captura de pantalla

En punto de las 21:20 horas, la banda inglesa subió al austero escenario del Frontón México para repetir en versión extendida y mejorada de lo que días antes hicieron en el Corona Festival. Ya no hubo caras de “qué chingados es esto”… o quizás sí, pero con la disposición a dejarse fascinar con las contorsiones musicales que iniciaron con “Suavemente” de Elvis Crespo como telón de fondo. Alegre desliz musical que fue rápidamente acompañado por la batería sincopada de “953”, la primera del breve pero contundente setlist.

Foto: sopitas.com

“Please stop all this strange fantasy. This is not who you are”, cantó Greep para luego cederle el micrófono a Picton quien, robóticamente, interpretó “Speedway”, otra más de las muchas canciones con las black midi se ha colocado como representante del movimiento post Brexit en Reino Unido. “Honey, we won’t build to this code. Honey, we won’t build it. Honey, we won’t build”.

Y así pasaron unas tras otras. Algunas identificadas por el público, otras no tanto. Al menos no como cuando, al iniciar “Dethroned”, casi todo mundo movió la cabeza en señal de reconocimiento de las notas de “Are You Gonna Go My Way” de Lenny Kravitz. Sin embargo, los hits no fueron necesarios para lo que finalmente provocó black midi. Sólo ir echando al público sus perfectas ejecuciones en las que brincan de un género a otro, para luego saturarlo todo a la vez: jazz, post punk, flamenco, rock, country, psicodelia, etcétera.

Ante tan inusual espectáculo, la respuesta del público fue pasar de sólo mover la cabeza o el pie para seguir los no tan “seguibles” ritmos (muchas veces fallaron quienes intentaron el clásico acompañamiento con palmas) a los gritos. De ahí a los brincos y manoteos y, finalmente – con el frenético final compuesto por “John L”, “Near DT, MI” y “bmbmbm” – al furioso slam.

Público y música crearon el efecto black midi: de una aparente impacibilidad a una evidente distorsión, una aglomeración de gente y notas; una completa saturación que seguro podría verse como una atascada mancha negra sobre la partitura en que se convirtió el Frontón México. Y, luego, todos a dormir: en los amplificadores se dejó correr “Good Night” en la voz de Ringo Starr, como señal de que todo había terminado, para calmar los ánimos y para mandar a todos a casa.

¿Entonces, qué es black midi? Después de lo de ayer, podríamos decir que es una banda y un género que acumula elementos, los mueve de un lado a otro para, finalmente, hacerlos explotar: Música atascada y furiosa.

Setlist black midi 21/11/22

Foto: sopitas.com