¡Llévate boletos comfort para el Corona Capital 2023!

Lo que necesitas saber: Si ustedes no se quieren perder el Corona Capital 2023 y buscan vivir una experiencia diferente, éntrenle a la dinámica para llevarse boletos comfort para el festival.

Se nos ha hecho larguísima la espera, pero ya estamos en noviembre y para los fans de la música en nuestro país solo quiere decir una cosa: que estamos en cuenta regresiva para que arranque el Corona Capital 2023, uno de los festivales más importantes y ansiados de México que seguramente será impresionante.

No lo decimos a la ligera, pues nos esperan tres días de mucha música y buena vibra en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez con un cartel lleno de grandes actos del tamaño de The Cure, Blur, Pulp y The Chemical Brothers, Pet Shop Boys, los cuales nos harán cantar, sacar los pasos prohibidos y hasta crear recuerdos que de plano no podremos superar en un buen rato.

Robert Smith, Damon Albarn y Jarvis Cocker son algunas de las leyendas que veremos en el Corona Capital 2023/Fotos: Getty Images

Nos espera un fin de semana lleno de muy buena música en el Corona Capital 2023

Definitivamente, el Corona Capital 2023 pinta que será un eventazo inolvidable, pues más allá de los headliners, el cartel hay nombres muy rifados como The Black Keys, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Arcade Fire, Alanis Morissette, 30 Seconds to Mars, The Hives, Jungle, Metronomy y muchos más. Leyendas del britpop, grandes bandas y artistas alternativos, actos para bailar y hasta talentos emergentes que están haciendo mucho ruido nos esperan del 17 al 19 de noviembre en la CDMX.

Así que como verán, además de tener de todo un poco en esta edición, el lineup nos indica que viviremos un fin de semana alucinante y que sabemos que muchos no se quieren perder. Y a todo esto, ¿ustedes ya tienen sus boletos para el Corona? Bueno, si su respuesta fue un rotundo no, sigan leyendo porque les traemos una oferta que, como dirían por ahí, definitivamente no podrán rechazar.

¿Están listos para tres días impresionantes en el Corona Capital 2023?/Foto: OCESA

¿Van a querer boletos comfort para ver en el festival a The Cure, Blur y más actos?

Tenemos claro que en Sopitas.com nos siguen muchas personas que no faltan a ninguna edición del Corona Capital –y lo más probable es que tampoco se quieran quedar fuera este año–. Pero también somos conscientes de que muchos aún no han armado sus boletos (por más que han juntado la morralla y todo lo que les sobra de la quincena). Es por eso que acá nos rifaremos como para que se lancen al festival.

Como quizá ya lo saben (o eso esperamos), el hada de los boletos llegó a la Sopicueva y nos trajo varios para regalarles a nuestros seguidores con una megaboletiza. Los boletos de la primera etapa –como era de esperarse– volaron como pan caliente, pero tranquilos, que se viene otra dinámica y en esta ocasión, les daremos entradas comfort para que vayan el viernes 17 o sábado 18 de noviembre a la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez… sí, para que vean a Blur, The Cure y más bandotas.

Con estos boletos, vivirán otra experiencia dentro del Corona Capital Foto: Especial.

¿Y el famoso boleto comfort que incluye? Bueno, pues como el nombre indica, podrán tener una experiencia más cómoda dentro del Corona Capital 2023, ya que contarán con entrada exclusiva y rápida al festival, así como acceso a baños privados cerca de los escenarios principales (así que despídanse de los conocidos Sanirent, jiar jiar).

Pongan atención a la dinámica (y a sus correos) para boletos comfort del Corona Capital 2023

Ahora bien, ya que tenemos su atención, es momento de decirles cómo estará la cosa para esta segunda dinámica del Corona Capital 2023, la cual será más sencilla de lo que parece. Para participar por esos boletos comfort, lo primero que deben hacer es estar suscritos y muy atentos a nuestro Newsletter (por acá les dejamos el link si es que no están registrados).

Insistimos con que anden al tiro porque ahí recibirán las instrucciones y lo que necesitan saber para entrarle a la dinámica. Este Newsletter se manda todos los días por las mañanas, y ahí damos las noticias de lo más relevante del día. Ve pidiendo permiso en tu trabajo para salirte el viernes por la tarde pues estos boletos los daremos en calles de la CDMX el 10 de noviembre. ¿Dónde? Te decimos en el Newsletter… Así que les recomendamos ampliamente que en estos días chequen muy bien la bandeja de recibidos (y hasta la de spam) en sus correos, porque de esa forma encontrarán todos los detalles para quedarse con esos boletos comfort para el viernes o sábado del Corona Capital 2023.

Estén muy atentos a nuestro Newsletter para participar por boletos comfort del Corona Capital 2023/Imagen: Sopitas.com

No nos queda más que desearles mucha suerte y si es que ganan en la megaboletiza de Sopitas.com, nos vemos el 17, 18 y 19 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez para disfrutar de la edición 2023 del Corona Capital.

Te puede interesar