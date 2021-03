Escucha “Leave The Door Open”, la rola del proyecto de Bruno Mars y Anderson .Paak

Por fin llegó el viernes y con él un montón de estrenos musicales. A pesar de que la industria aún no se recupera por el golpe que recibió cuando el coronavirus se convirtió en pandemia y todavía no regresan los conciertos y festivales, muchos artistas no pararon de trabajar durante todo este tiempo. Al contrario, algunos empezaron a armar proyectos sumamente interesantes, como el caso de Bruno Mars y Anderson .Paak.

Fue en 2016 cuando el cantante de Hawai lanzó su más reciente álbum de estudio, 24K Magic, aunque después colaboró con artistas como Cardi B, Gucci Mane y Kodak Black. Por su parte, el rapero nos entregó en 2019 uno de sus mejores álbumes, Ventura, y el año pasado estrenó el sencillo “Jewelz” y lo vimos participando en rolas de músicos en ascenso, como The Game e India Shawn. Cada quien componiendo por su parte.

Bruno Mars y Anderson .Paak nos presentan Silk Sonic

Sin embargo, jamás nos pasó por la cabeza que tanto Anderson .Paak como Bruno Mars estuvieran trabajando en un proyecto que sin duda, promete y mucho. Hace una semana, este par de músicos anunciaron con bombo y platillo el nacimiento de Silk Sonic, un grupo del que únicamente mencionaron que habían colaborado con el legendario artista de funk, Bootsy Colins, y que pronto lanzarían un disco completito.

Pero también, este par reveló que en unos cuantos días estrenarían una rola. Después de mucha espera y anticipación, este 5 de marzo vio la luz “Leave The Door Open”, el sencillo de Mars y Paak que tomó por sorpresa a todos, porque ambos mezclaron a la perfección sus estilos a través del soul y R&B. Una combinación que por supuesto que no esperábamos escuchar, pero que sin duda los fanáticos de estos artistas disfrutarán.

Por si esto no fuera suficiente, también estrenaron un videoclip oficial para esta canción, el cual fue dirigido por el propio Bruno junto a Florent Dechard –con quien ya había trabajado Mars, Cardi B y Ed Sheeran–. En él vemos a este duo dinámico interpretando la rola con una banda dentro de un estudio, Anderson toca la batería y rapea, mientras que el ganador del Grammy se sienta al piano para cantar con un montón de feeling.

Hasta el momento no sabemos cuándo se estrenará el disco de Silk Sonic, pero estamos seguros de que necesitan este tema para arrancar el día con toda la actitud. Mejor no les contamos más. Dejen lo que están haciendo, corran por sus audífonos y trépenle al volumen para escuchar “Leave The Door Open”, la nueva rola del proyecto de Bruno Mars y Anderson .Paak: