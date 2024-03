Lo que necesitas saber: Buzzcocks y Modern English bandas ya legendarias con buena legión de seguidores en México. Modern English llegó presentando nuevo disco.

Puro punk y rock británico del bueno sonó en el Foro Puebla, con dos bandas clásicas: Los Buzzcocks y Modern English (una más punk, otra más rock). Un show de esos que de vez en cuando se necesitan: guitarra, batería, bajo, voz y con eso. Lo demás sobra.

Lo que no sobró fue tiempo. Con un horario de inicio pocos minutos después de las 19:00 hrs, la cosa pintaba más como tardeada y ni chance hubo de comer algo antes. Podía verse a fans echándose unos de suadero con su boing de mango afuerita del foro cercano a la glorieta de Insurgentes y “entuzando” la chela comprada en la tienda de la esquina. Preparándose para darle duro a lo que venía.

Buzzcock y Moder English en Foro Puebla / Foto: sopitas.com

Bueno, ni tan duro. Aunque la música (sobre todo la de Buzzcocks) estuvo para darle un poco al slam, la gran mayoría nomás echó brinquito y gritito, porque para algunos los años no perdonan y mucho menos un tropezón en los escalones del foro.

Modern English subió, tocó y listo

Con Modern English, sobre aviso no hubo engaño: se indicó que iniciarían a las 19:15 pm y con la puntualidad inglesa que no debían dejar de representar, los liderados por Robbie Grey salieron exactos.

“No creo que empiecen a esa hora, es bien pin%&e temprano”, han de haber pensado varios y cuál: no importó que en Foro Puebla sólo había unas decenas de personas, la banda salió y echó un breve setlist en la que canciones de su nuevo disco 1 2 3 4 y unas de las clásicas, tuvieron como cerecita el hitazo “I Melt With You”. Y listo, algo así como 30 minutos, antes de los Buzzcocks.

Robbie Grey de Modern English / Foto: Santiago Covarrubias/OCESA

“¡¡¡One, two, three, four…!!!”

Sólo unos quince minutos después de los de Colchester, llegaron los de Bolton. “Why do I Get It”, “Senses Out of Control”, “Fast Cars” y “People are Stranges Machines”, fueron las primeras de varias otras que tocaron unos Buzzcocks ya dirigidos por Howard Devoto, a quien se nota que le mama el cántico de “olé, olé, olé”, que fue lo que desde el inicio hasta el final pidió que le gritara el público.

Y decimos “ahora ya dirigidos”, porque Devoto ocupó el lugar del fallecido Pete Shelley. Pero bien, demasiado bien. Con ese carisma que se cargan los británicos, el ahora vocalista y guitarrista desde la primera canción se echó a los fans que le aplaudían todo: sus “one, two, three, four…”, antes de cada canción; sus recorridos por pequeño escenario y, sobre todo, su forma de tocar que hacía, por veces, recordar a la realeza del rock británico, al rematar con un guitarrazo, luego de girar varias veces el brazo, al más puro estilo de Pete Towshend.

Buzzcock en el Foro Puebla / Foto: Santiago Covarrubias/OCESA

Buzzcocks dio un show en el que casi nada faltó

Doce tocaron los Buzzcocks casi sin interrupción. Un pequeño encore después de “Manchester Rain” (“Manchestaaaaaa”, con el tradicional acento británico bien marcado en Devoto), para regresar y echarse quizás la más coreada de la noche: “les tengo que hacer una pregunta: “¿alguna vez han estado…?” y ya con eso se sabía que sonaría la románticamente destructiva “Ever Fallen in Love (With Someone You Should’t’ve)”.

Y listo. Un show macizo, preciso y conciso. Se pudo haber querido más, pero con lo que se dio fue más que suficiente. Lo demás sobraba… bueno, igual pudieron tocar “Everybody’s Happy Nowadays” (¡la tenían apuntada!).

Buzzcocks en Foro Puebla / Foto: Santiago Covarrubias/OCESA

Setlist Modern English

Gathering Dust

Someone’s Calling

Long in the Tooth

Not My Leader

Black Houses

Swans on Glass

I Melt With You

Setlist Buzzcocks

Setlist Buzzcocks, Foro Puebla / Foto: sopitas.com

