Estas son las recomendaciones de Issa Plancarte para comer sabroso el 14 de febrero

Se acerca el día que todos los enamorados esperan con ansias, el bendito 14 de febrero. Esa fecha especial que muchos dedican para festejar a su [email protected], ver si te pela con un detalle tu crush y si tú de plano no tienes pareja o ligue, también es el momento ideal para pasarla bomba con amigos. No importa tu situación sentimental, el chiste es hacer que esta fecha se celebre el amor y la amistad, ¿que no?

Normalmente en estos momentos –si no existiera el coronavirus en nuestras vidas– estaríamos armando un enorme plan para tirar la casa por la ventana. Ya saben que si las flores, el globo, el peluche, la cartita de amor, las flores, una salida/comida/cena romántica o echar pasión , lo que sea para hacer sentir bien a esa persona especial. Sin embargo, mientras la pandemia no se calme, tendremos que ideárnoslas para que no se pierda esta bonita tradición.

Un 14 de febrero diferente, pero delicioso

Pero no se preocupen, pues aunque no estén abiertos muchos lugares, existen un montón de opciones para que este 14 de febrero sea muy especial. Como ya lo sabrán, todos los lunes en #SopitasXAireLibre tenemos la grandiosa sección de recomendaciones gastronómicas, a cargo de nuestra querida Issa Plancarte, que sin falla nos trae muchísimas y deliciosas propuestas para comer sabroso y sobre todo, en nuestras casas.

Es por eso que acá les contaremos de algunas de estas maravillas culinarias para que San Valentín nos pegue duro en el estómago y el corazón. Encontrarán de todo un poco, desde aquellas que serán un excelente detalle lleno de azúcar, hasta otras donde podrán planear una comida que su pareja nunca olvidará. Corran por lápiz y papel para anotar todas y cada una de estas cosas porque les interesará.

Empecemos por los postres

El 14 de febrero, los chocolates están a la orden del día, pero si tú quieres rifarte como [email protected] grandes, pon mucha atención. El chef Luis Robledo tiene una chocolatería/cafetería llamada Tout Chocolat, que ofrece cajas de chocolates edición especial, una botella de vino y un ramo de flores, con los que sin duda te lucirás. Aunque también tiene un pastel para estas fechas de mousse de chocolate oscuro con frambuesa que suena prometedor.

Por otro lado, también tenemos a Theurel & Thomas, un proyecto que se distingue por hacer macarrones, una delicia de la repostería francesa. Y para el Día del Amor y la Amistad cuenta con una caja donde puedes escoger ocho tipos distintos de estos sandwichitos dulces, desde frase hasta gloria –por si ustedes son de la tierra de la carnita asada–. Así que si ustedes quieren regalar postres, estas sin duda son las mejores opciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tout Chocolat (@tout_chocolat_mx)

Lo dulce es ideal para San Valentín

Nunca falla un buen pastel en 14 de febrero, y qué mejor si lo prepara la mejor chef repostera de Latinoamérica. Sofia Cortina tiene una pastelería llamada La Vitrine, que en esta ocasión tiene para nosotros un pastel de frutos rojos, vainilla y jamaica que de solo imaginarlo babeamos, la verdad. Y si quieren regalar un detalle rico rico, Farmacia Internacional trae un mini pastel de fresa cuya decoración depende de tu situación sentimental. ¡Wow!

La panadería Rosetta siempre es calidad, y para San Valentín se pusieron romanticones lanzando una concha en forma de corazón (sí, como leyeron). Aunque por ahí también tienen otro postre de brioche de corazoncito relleno de mermelada, no importa la que escojan, cualquiera de las dos es la manera perfecta de llegarle a esa persona especial por el lado que absolutamente nadie puede resistir, la comida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Vitrine Pâtisserie (@lavitrinecdmx)

Una comida/cena romántica para el 14 de febrero

Y quizá en este punto estén pensando que solamente tenemos opciones para los amantes del azúcar, pero no se preocupen que el 14 de febrero no solo se trata de eso. Esta fecha es buena para armarle una cena o comida a tu pareja, y para eso se pintan solos en Sobremesa de la chef Lucía Benitez, un lugar donde de plano te enseñan a cocinar tres recetas para San Valentín, lo mejor de todo es que se pueden tomar en línea.

Las otras dos opciones que tenemos –por si de plano no quieres ponerte el mandil– son Casa Virginia y Restaurante Lorea. La primera ofrece un menú de tres tiempos que puedes elegir con todo y maridaje, mientras que la segunda tiene la misma modalidad solo que con vino rosado (para que te digan oh, la la, señor francés). Esto es ideal para todos aquellos que quieren impresionar a sus [email protected] con algo rico para saborear.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Casa Virginia Mónica Patiño (@casa_virginia)

Si quieren checar estas y más recomendaciones de Issa Plancarte para el 14 de febrero, a continuación puedes escuchar completita su participación en #SopitasXAireLibre: