Porque no hay nada que no se pueda decir a través de la música… Este domingo 19 de junio se celebra el ‘Día del Padre’, y seguramente son muchos los que hoy tienen la fortuna de festejar y dar gracias a su jefecito por haber asumido su responsabilidad y rifarse día a día para darles lo mejor.

Si no es así, seguramente hoy algunos también festejarán a quienes asumieron ese papel, pues si bien varios de nosotros no tuvimos a nuestro padre biológico (por cuestiones de la vida o simplemente porque él así lo quiso), siempre estuvo ese tío o abuelo que nos quiso y crió como uno.

Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay

10 canciones para dedicar a nuestros jefecitos este ‘Día del Padre’

Pero bueno, este día seguro tiene a muchos y muchas buscando el regalo ideal para sus jefecitos. Si ese es su caso pero la neta no tienen idea de qué darle (o de plano la quincena no les rindió y tienen que improvisar), acá les dejamos 10 canciones que podrían dedicarle a sus papás en este día.

Ya sea en inglés o en español, rancheras o poperas, acá les dejamos una selección de rolas bastante diversas (y un poco de contexto para que tampoco dediquen la canción al aventón). Nos agradecen después:

Foto: Cuartoscuro

1.- Roberto Carlos- Mi querido, mi viejo, mi amigo

Esta canción del cantautor brasileño Roberto Carlos tiene una letra muy bonita en donde habla del paso del tiempo en nuestros padres y lo mucho que uno agradece sus enseñanzas y su compañía conforme va creciendo. ¡Sí, sí estamos llorando!

2.- Vicente Fernández- Mi Viejo

En México, quizá esta canción viene siendo el equivalente del “Señora, señora” en el Día del Padre.

La rola fue lanzada en el año 1969, musicalizada por el cantautor italoargentino Piero, y con la letra escrita por José Tcherkaski, quien se inspiró en la pérdida que tuvo a los 14 años cuando su padre murió. Aunque sí, la versión más conocida en nuestro país fue con la voz de Vicente Fernández.

3.- Keith Urban- Song For Dad

Cuando uno es pequeño a veces le cuesta entender las cosas que papá dice o hace. Irónicamente, al convertirnos en adultos no sólo entendemos a nuestros jefecitos, sino que comenzamos a imitar algunas cosas que ellos hacen (y las cuales en su momento hasta les llegamos a criticar)

Si hay una canción que engloba y expresa perfectamente esos sentimientos al respecto es esta canción que el cantante neozelandés lanzó en el año 2002. Chequen la letra y díganos si no.

4.- Eric Clapton- My Father’s Eyes

Este 19 de junio también hay personas que festejan a sus papás que los cuidan desde el cielo. Y es justo en fechas así donde uno valora, añora y recuerda todas las enseñanzas y recuerdos que nuestro padre nos dejó en vida.

Un sentimiento que Eric Clapton retrata muy bien en la canción “My Father’s Eyes”, donde el cantautor recuerda cómo sus penas y problemas se hacían menos pesados con sólo tener a su papá presente. ¡Sniff!

5.- Timbiriche- Hoy Tengo Que Decirte Papá

Sí, sí, seguro hicieron cara de fuchi al leer el título, ¿pero qué tal cantaban esta rola cuando iban en el kinder/primaria? Hasta parecían que les pagaban por hacerlo, manos.

La canción que Timbiriche lanzó y popularizó a principios de los 80 sigue vigente a pesar de los años. Y cómo no, si la neta la letra de este rolón tiene un mensaje muy bonito que todo hijo quisiera comunicarle a su jefecito.

6.- Enrique Iglesias- Quizás

Ya sea el trabajo o nuestra vida en general, con el paso de los años dejamos de estar cerca de nuestros papás como solíamos hacerlo de pequeños y eso pesa en nuestro corazón.

Esta rolita de Enrique Iglesias justo habla de cómo la distancia con nuestros papás duele, pero eso no significa que los dejamos de amar o nunca pensamos en ellos (eso sí, de a perdis tírenles unas llamadas y visitas, no sean así).

7.- U2- Sometimes you can’t make it on your own

Las relaciones con nuestros padres no son todo ‘miel sobre hojuelas’, pues las discusiones siempre existen. Eso sí, a pesar de todo cuando uno se convierte en adulto se da cuenta que nunca habrá una edad donde dejaremos de necesitar de nuestro jefecito.

De eso habla Bono en la canción “Sometimes you can’t make it on your own”, perteneciente al disco How to Dismantle an Atomic Bomb (2004), y la cual el cantautor irlandés escribió en homenaje a su fallecido padre, con quien tuvo una relación complicada, como todas.

8.- Miley y Billie Ray Cyrus- ‘I learned from you’

Dicen que los papás son los mejores maestros de vida que podemos tener y esta canción que Miley Cyrus (a quien veremos próximamente en el Corona Capital) canta a dueto con su papá, Billy Ray Cyrus, refleja el orgullo que nuestros padres tienen por nosotros y el que nosotros tenemos hacia ellos, pues gracias a sus enseñanzas somos lo que somos en la vida.

9.- Roberto Carlos- Amigo

Aunque esta canción se hizo popular durante la visita de Juan Pablo II a México, en el año de 1979, la letra de la canción habla de agradecerle a la vida el tener un amigo incondicional.

Y sí, la vida solita nos enseña que muchas veces nunca encontraremos un mejor amigo como papá…

10.- The Kooks- See Me Now

Una rola para que la chaviza también tenga qué dedicarle a sus jefecitos. Esta canción perteneciente al álbum ‘Listen’ (2014) de The Kooks, es una carta donde Luke Pritchard le cuenta a su papá todas las cosas que ha hecho desde que falleció, siempre cuestionándose si se sentiría orgulloso de él por todo lo conseguido. ¡Ay, mi corazón!