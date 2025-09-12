¡Orgullo nacional! Carin León es el primer mexicano en anunciar una residencia en The Sphere de Las Vegas

Lo que necesitas saber: Carin León se convierte en el primer artista mexicano (y latino) en anunciar una residencia en 'The Sphere', el icónico recinto de Las Vegas.

Septiembre es mes patrio en México y vaya notición para celebrarlo. Y es que este 11 de septiembre Carin León, cantante y guitarrista mexicano, se convirtió en el primer artista mexicano en anunciar una residencia en el icónico The Sphere de Las Vegas.

El cantante Carin León es el primer mexicano en anunciar una residencia en ‘The Sphere’. Foto: Carin León (Facebook)

Desde tempranas horas de este 11 de septiembre, Carin León dio un par de pistas en sus redes sociales donde estuvo reposteando stories de influencers que iban a Las Vegas para un anuncio importante que el cantante realizaría este jueves. Y vaya que lo fue.

Resulta que Carin León dará una serie de shows y se presentará los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2026 como parte de las celebraciones que la ciudad de Las Vegas, en Nevada, tiene contempladas para la Independencia de México el próximo año.

Flyer de la residencia de Carin León en Las Vegas. Foto: Carin León

Canciones como “Primera Cita”, “Te lo agradezco” y “Necesito Encontrarte” sonarán en el ya conocido recinto de conciertos del momento donde ya se han presentado bandas del calibre de U2, Backstreet Boys y Eagles, por mencionar algunas. Algo que tiene al sonorense bastante emocionado.

“Me siento muy orgulloso y emocionado de ser el primer artista de habla hispana en pisar el venue más innovador y avanzado del mundo. Es un honor poder llevar nuestra música regional mexicana hasta ahí y demostrar que lo que nace de nuestra tierra puede sonar en cualquier rincón del planeta. Arriba Hermosillo. De Sonora para el mundo”, dijo Carin en entrevista con EL PAÍS.



U2 en su residencia en ‘The Sphere’, de Las Vegas. Foto: Getty Images.

Carin León marcará historia en The Sphere al ser el primer artista mexicano en anunciar una serie de shows imperdibles en este recinto que tiene una capacidad de 18 mil 600 personas y el cual ha revolucionado los shows en vivo gracias a las miles de pantallas y luces led que la conforman, así como el sonido inmersivo con el que cuenta.

Esta residencia –que estará bajo la producción de AEG Presents– promete ser una de las más esperadas. Eso sí, no será la primera vez de Carin León cantando en Las Vegas, pues justamente este 12 de septiembre se presentará en el clásico MGM Grand de la llamada ‘ciudad del pecado’.

Carin León se presentará en ‘The Sphere’ en septiembre de 2026 como parte de las celebraciones mexicanas en Las Vegas. Foto: Carin León (Facebook)

¿Dónde se venderán los boletos para la residencia de Carin León en ‘The Sphere’?

En caso de que quieran aplicar la de “para eso trabajo” o quieran dar el Grito de Independencia en Las Vegas, los boletos para la residencia de Carin León en ‘The Sphere’ comenzarán a venderse en preventa el próximo martes 23 de septiembre, mientras que la venta general arrancará el viernes 26 del mismo mes.

Las entradas (y hasta paquetes de viaje) las podrán comprar a través de la página web oficial del cantante y les recomendamos apuntarse de una vez al registro de la preventa y venta, así como estar atentos, porque seguramente se van a vender como pan caliente.

Foto: Carin León (Facebook)

Ahora que si le quieren echar aguacate… Un número limitado de Paquetes VIP de Viaje están disponibles desde hoy.

Estos paquetes incluyen estadía de dos noches en The Venetian Resort Las Vegas, entradas VIP reservadas y mercancía exclusiva. Los fans pueden visitar www.carinleon.100xhospitality.com para más información sobre los Paquetes VIP de Viaje y otras opciones.