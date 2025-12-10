Lo que necesitas saber: Chrysalis es un nuevo festival de música y arte, curado por Empire of the Sun. Se va a realizar en México en mayo de 2026 y este es el lineup completo.

Se la volaron. Desde hace varias semanas sabíamos que este evento venía con algunas sorpresas, pero ahora estamos más emocionados. Y es que por fin conocemos el lineup completo de Chrysalis —que seguro conocen como el festival curado por Empire of the Sun en México.

Uno de los grandes atractivos, obvio, es ver a Empire of the Sun en su propio festival // Foto: Empire of the Sun

Las bandas, como nos había adelantado Luke Steele en una entrevista, son una combinación increíble de talento nacional e internacional.

Lineup completo de Chrysalis

Pues no le demos muchas vueltas, ¿no?

Vámonos directo con el lineup completo de Chrysalis. Se los pasamos en formato de lista, para que no tengan que hacerle zoom.

Empire of the Sun

Disclosure (DJ Set)

The Flaming Lips

Magdalena Bay

Del Water Gap

DJ Tennis

DJ Heartstring

RIO KOSTA

Midnight Generation

Walker & Royce

ADANOWSKY

Sofia Kourtesis

Aaron Hibell

Roi Turbo

Cartel del festival de Empire of the Sun en México

Si ustedes son más visuales, después de la presentación, acá está el cartel del festival de Empire of the Sun, en el que obviamente ellos mismos son headliners.

Cartel completo de Chrysalis, el festival curado por Empire of the Sun en México

Fechas, boletos y otros detalles de Chrysalis

Ahora sí la música ya los atrapó, les contamos todo de fechas, boletos y todos los detalles de Chrysalis, el festival de Empire of the Sun en México.

Fechas y lugares de Chrysalis en Los Cabos

Este festival está planeado para el 14, 15 y 16 de mayo de 2026.

Izkali Gardens en Los Cabos // Foto: elganzoevents

Lo importante es que es en Los Cabos. Específicamente es en un lugar llamado Iskali Gardens, en San José del Cabo, que se trata de un espacio al aire libre con jardines y esculturas.

Boletos para el festival de Empire of the Sun en México

Los boletos están disponibles en la página del festival que es www.chrysalisfestival.com, en la que pueden encontrar toda clase de paquetes. Algunos incluyen alojamiento, otras incluyen vuelos o simplemente entradas para el festival Chrysalis.

¿Cómo andan los precios?

Como les decíamos, hay un chorrazo de paquetes que pueden elegir pero si quieren echarle un ojo a los precios de los boletos normales, son estos:

442 dólares, como 8,000 pesos, la entrada general para residentes en México.

para residentes en México. 547 dólares, como 10,000 pesos, la entrada general.

Las entradas VIP comienzan en 1,400 dólares, por si quieren echarle un ojo.

Entonces, todo listo si no tienen plan para el verano de 2026 en este festival curado por Empire of the Sun en México, que —al menos de entrada— trae un lineup de puro lujo.