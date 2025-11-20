Lo que necesitas saber: Empire of the Sun anunció su nuevo festival Chrysalis y acá te contamos fechas, lugar y todo lo que sabemos al momento.

¡Se viene nuevo festival! Y mucho ojo que no te hablamos de cualquier evento, sino que Empire of the Sun decidió crear y curar el festival ‘Chrysalis’ y acá te contamos lo que sabemos hasta el momento.

Foto: William Barrington–Binns

¡Chrysalis, el nuevo festival curado por Empire of the Sun!

Para sorpresa de todos, Empire of the Sun anunció ‘Chrysalis’… un nuevo festival creado y curado por la banda y que pinta para ser toda una experiencia de música, arte y espiritualidad.

Por el momento no se han dado muchos detalles sobre este evento. Aunque eso sí, ya se nos adelantó que el dúo australiano ofrecerá una presentación distinta cada día del evento.

Además, adelantaron que próximamente se dará a conocer el lineup, que “contará con artistas de talla mundial”. Quizá y veamos alguno de los que nos mencionó Luke Steele durante una dinámica de preguntas y respuestas.

Empire of the Sun está de vuelta con la rola “Changes”/Foto vía Facebook de la banda

¿Cuándo y donde será?

Como ya te adelantamos, ‘Chrysalis‘ tendrá una duración de tres días… así que ve anotando las fechas en tu calendario, pues se llevará a cabo el 14, 15 y 16 de mayo.

Y a diferencia de muchos otros festivales que terminan haciéndose en la CDMX, este evento se realizará en Los Cabos, ofreciendo una experiencia única en nuestro país.

Festival de Empire of the Sun // X:@ocesa_total

Venta de boletos

Si quieres vivir esta nueva experiencia de la banda que agotó dos Palacios de los Deportes en la CDMX este año (en donde los entrevistamos), ve sacando tu tarjeta de crédito para comprar tus entradas.

Los boletos estarán disponibles en la preventa exclusiva justo hoy 20 de noviembre y la vente general este viernes 21, ambos a partir de las 2 de la tarde a través de su página web. ¿Te lo vas a perder?