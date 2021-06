‘Deadpan Love’: La deliciosa carta de presentación de Cautious Clay

¿Cuántas veces hemos visto el meme de “10 millones de canciones y sólo escucho 10 de ellas”? Y nos cae el saco todas la veces ya sea por costumbre, porque es playlist del trabajo, porque ya me quedé estancado en los dosmiles, o porque según tú ya no hay nada chido en la música de hoy (típico). Por todas esas razones siempre nos quedamos en nuestro pedacito sonoro preferido.

Y sí, es totalmente válido. Pero, ¿qué te parecería salir a que te diera el airecito, la brisa de algo completamente nuevo, y muy rifado? ¡Faltaba más! Acá te traemos a Cautious Clay…

Cautious Clay es un cantautor y multiinstrumentista estadounidense que le prendió las pilas a la industria con tan sólo dos EPs. Con una pequeña muestra de su genialidad, este joven de 28 años ha trabajado con artistas de la talla de John Mayer y Taylor Swift – chécate acá el perfil que le armamos para que lo conozcas a fondo.

¡Ah! Pero no te dejes engañar por estos nombres, pues su música va más allá de etiquetas o de géneros y aquí es donde queremos que te adentres con su nuevo disco titulado Deadpan Love.

My whole ass album dropping tonight ok? — cautious✨ (@Cautiousclayton) June 24, 2021

‘Deadpan Love’, el álbum debut de Cautious Clay

¿Es pop?, ¿es blues?, ¿es electrónica?, ¿es jazz? No es uno, es todo lo anterior. Y sí, tienes razón si estás pensando en que no es el único que mezcla distintos géneros ni tampoco será el último que toque múltiples instrumentos, componga y produzca su propia música.

Pero lo que sí te podemos asegurar es que tiene esa frescura que muy pocos músicos alcanzan a revelar, además de imprimirle ese toque de calidez que te abraza para ya no soltarte jamás. Deadpan Love tiene 14 canciones que se van como agua entre los dedos, no sólo por lo ligero que es escucharlo, sino porque la duración de cada una no sobrepasa los tres minutos y medio. Corto pero macizo.

Cautious Clay y su lado dulce… ¿y luego?

El álbum empieza sin misterios ni medias tintas. Se oye un portazo y se escucha la voz aterciopelada de Joshua Karpeh -el nombre real de Cautious Clay. Así de directa es “High Risk Travel”, la primera muestra que te enseña cómo está el asunto: una voz dulce y seductora enmarcada por sonidos de un blues suave, posiblemente más cercano al R&B noventero que inundó la música pop.

Termina de manera brusca, pues funciona como una especie de saludo para dar paso a algo más cómodo: “Shook”, la cual nos lleva por ritmos menos soñadores y más seductores.

Después de esta introducción llegan dos de los sencillos que cautivaron: “Karma & Friends” y “Strange Love”, este último con colaboración de Saba. Ambas canciones con un estilo mucho más apegado al hip hop tanto en ritmos como en la sátira del rico y poderoso que todo lo consigue.

Cada pequeña acción tiene repercusiones

“Box of Bones” nos regala un guiño de gospel y nos prepara para “Agreeable”, una de las joyas de este disco. Una canción pop en todos los sentidos: disfrutable y ligera pero con un mensaje de reflexión de cómo los pequeños y grandes compromisos que hacemos diariamente nos ayudan a crecer. Corta pero adictiva de escuchar, de esas que dejas en bucle cuando inicias tu día con el pie derecho.

Le sigue “Dying in the Subtlety” que va por el mismo rumbo. A estas alturas Cautious Clay ya nos metió en un recorrido mucho más introspectivo con letras que nos hablan de cómo a veces perdemos la perspectiva general de las cosas, pero con sonidos que lejos de bajonearnos nos deja con gran sabor de boca: riffs sutiles pero efectivos.

Nos limpiamos el paladar con la pequeñísima y experimental “Why Is Your Clay So Cautious” para irnos a un lugar más melódico e íntimo recurriendo de nuevo a los tintes seductores de su voz, pero manteniendo una energía alta, lo suficiente como para sacar el lado romántico sin bajarnos de la ola sónica que veníamos montando.

Es hora de sacar los pañuelos

“Whoa” es de las joyas por descubrir. Otro trancazo en cuanto a la mezcla perfecta de pop, R&B y una pizca de sintes. Luego nos adentramos a otros de los sencillos, “Wildfire”, una rola muy sugerente con más tintes acústicos que hace una invitación a que no hagas cosas que no sientes porque no sabes qué emociones despertará en la otra persona… ¡Uff! Justo en el cora.

“Spinner” continúa con esta sensación de melancolía, pero se va despidiendo poco a poco con “Roots”, otra canción que toca el lado más emocional de la separación de una pareja, para luego terminar con “Bump Stock”, un cierre con un ambiente mucho más etéreo tanto en sonidos como en la misma voz de Joshua.

Un disco que se disfruta más escuchándolo completo y no por partes

Al principio del Deadpan Love, Cautious Clay nos dio la bienvenida muy inocentemente con su dulce voz, pero conforme va tomando confianza nos va llevando por diferentes etapas, y eso nos conduce por todo un recorrido sónico y ambiental que pocos discos consiguen.

Sí, las canciones son muy cortas, y tal vez si las escuchas por separado pienses “Uy, le faltó un cachito más”, pero cuando realmente le das el tiempo de escucharlo y disfrutarlo por completo y en orden, te darás cuenta que es mucho mejor la suma de todas sus partes.

¿Nos quedamos con ganas de más? Por supuesto. Y esto no es para nada malo, al contrario, queremos saber qué más tiene que ofrecer Cautious Clay porque, en definitiva, esta fue su mejor carta de presentación, y la verdad, la vara ya la fijó muy alta.

Tracklist

1. High Risk Travel

2. Shook

3. Karma & Friends

4. Strange Love

5. Box of Bones

6. Agreeable

7. Dying in the Subtlety

8. Why Is Your Clay So Cautious?

9. Artificial Irrelevance

10, Whoa

11. Wildfire

12. Spinner

13. Roots

14. Bump Stock