Checa la entrevista que varios niños le hicieron a James Hetfield

Mientras en Tamaulipas prometen en campaña que llevarán a Metallica para dar un concierto gratis –no es broma–, sus integrantes andan en varios proyectos. Desde hace un buen rato se ha especulado que la banda de thrash metal ha estado trabajando en un nuevo material discográfico, a pesar de que no han confirmado nada. Sin embargo, durante todo este tiempo han hecho otras cosas más divertidas, al menos el buen James Hetfield.

Y no, no hablamos de la posible colaboración entre el grupo y Elton John. Resulta que hace algunos días, el frontman del grupo fue uno de los invitados de lujo de la gala benéfica Little Kid Rock, que este año y por obvias razones se tuvo que organizar de manera virtual. Para nadie es un secreto que a James le encanta colaborar con esta organización, la cual se encarga de destacar la importancia musical en los niños y apoyarlos para que se dediquen a este arte.

Una niña logró entrevistar a James Hetfield

Imagínense qué tan comprometido está James Hetfield que en 2013 y en este mismo evento se subió al escenario para tocar con unos cuantos pequeños. Sin embargo, ahora nos sorprendió porque en la edición 2020 armó algo especial, ya que le concedió varios niños de esta fundación y de hecho, para ser muy honestos, ha sido una de las charlas más profundas e interesantes que el vocalista de Metallica ha dado en un buen tiempo.

La plática comenzó con James mencionando que la música “ha salvado mi vida a diario. Ha sido una pasión mía desde los primeros, primeros tiempos. La música ha sido una salida para mí, ha sido una conexión, ha sido un mejor amigo para mí durante toda mi vida”. Y justo después de esto, entraron los niñ@s, que le hicieron un montón de preguntas que pusieron a pensar al frontman de la banda de thrash metal y nos dio respuestas que no esperábamos.

Entre las cosas que le preguntaron estos niños a James Hetfield están cuáles fueron las personas que admiraba cuando era pequeño, el instrumento que siempre quiso tocar y hasta lo pusieron en jaque cuestionándolo si sabía a qué se dedicaba la organización Little Kid Rock. Como verán, estos futuros rockeritos no se guardaron nada y tuvieron la gran oportunidad de resolver algunas dudas que tenían gracias a la ayuda del vocalista de Metallica.

Mejor no les contamos más, acá les dejamos la entrevista completa para que le echen un ojo y les alegre el día.