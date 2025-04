Lo que necesitas saber: Platicamos con Luke Steele de Empire of the Sun antes de su primer show de 2025 en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Tuvimos el privilegio de platicar con Luke Steele, líder, vocalista y guitarrista de Empire of the Sun, una banda crucial para entender el sonido de la década pasada y presente, y que ha inspirado a decenas de bandas que han triunfado con un pop de estadio que tiene influencias fuertes de rock y electrónica.

La mezcla única de Empire of the Sun recientemente agotó dos Palacios de los Deportes en la CDMX, con miles de personas portando disfraces alusivos a las diferentes etapas de la banda, incluido su reciente álbum Ask That God (2024).

Nos encontramos con Luke Steele en los camerinos del Palacio de los Deportes, previo a su primer show en el domo de cobre. Fiel a los mensajes que plasma en su música, conocimos a un tipo profundamente espiritual, que nos recibió en una sala repleta de incienso, y con decenas de outfits al fondo.

Luke Steele, previo a su primera presentación en el Palacio de los Deportes, el 4 de abril de 2025. Foto: Isabel Cruz para sopitas.com.

sopitas.com: ¡Gracias por tu tiempo Luke!

Luke Steele: -“Claro, no te preocupes.”-

sopitas.com: Después de ocho años, su álbum ‘Ask That God’ lleva un sonido ya espectacular e inmenso a nuevas alturas espirituales y metafísicas para mí. Entonces, tienes esto, tu música me deja sintiéndome de alguna manera destrozado, pero también esperanzado. ¿Cuál dirías que es tu misión como artista?

Luke Steele: -“No es una mala introducción esa, ¿verdad? Es genial. Es genial. Que tenga todas esas emociones. Para nosotros, siempre es intentar encontrar el santo grial. Quieres hacer música que sea poderosa.”-

-“Obviamente, cuando la escuchamos, tenemos una conexión emocional profunda con ella. Tiene el mayor poder y el mayor espíritu que puede tener, posiblemente. Buscamos durante mucho tiempo para encontrar las canciones. A veces hay una canción en la que has trabajado durante un año y piensas que va a estar en el álbum, pero el espíritu dice que no, así que nos tomamos bastante en serio.”-

sopitas.com: ¿Qué sentimientos dirías que intentas dejar en el alma de la gente cuando escuchan tu música?

Luke Steele: -“Siempre tiene que tener esa génesis, sabes, esa realidad… tiene que tener una belleza, sabes. Como cuando ves el resplandor de la sonrisa de alguien o el sol, sabes, atravesando la puerta o, sabes, el hermoso aroma de un perfume o, sabes, sentir el Espíritu Santo o, sabes, ver una hermosa puesta de sol o sumergirse profundamente en una laguna en el océano y ver peces.”-

-“Queremos encontrar, sabes, belleza y básicamente bajar el cielo a los corazones de la gente, a través de la música.”- Luke Steele de Empire of the Sun

sopitas.com: Su sonido retoma justo donde lo dejaron en ‘Two Vines’. Hay capas y capas de sintetizadores, con tu voz también en algunas capas y percusiones geniales. Parece que el tiempo no pasó en absoluto.

¿Cómo recuerdas los primeros ensayos al volver a la banda? ¿Hubo desafíos particulares con respecto a su química o algunos problemas técnicos de sonido que tuvieron que resolver?

Luke Steele: -“Creo que la parte más grande fue volver al estudio porque en la pandemia, como que dije “hasta aquí llegamos”, sabes, Nick y yo llevábamos trabajando juntos 20 años y simplemente llegó al punto donde, fue un punto en el matrimonio donde dije “me voy”. Así que la parte más difícil fue realmente, esperar las confirmaciones, había muchas personas de todo el mundo diciendo “necesitamos esta música”, sabes, y después de mucho tiempo dices “sí.”-

-“Siempre ha sido una banda especial, así que lo más difícil fue entrar al estudio, y luego, una vez que Nick y yo entramos al estudio, pasamos unos 45 segundos hablando de nuestras esposas, nuestros hijos y lo que está pasando. Y luego fue como: “manos a la obra”. Siempre me ha encantado eso porque él es, sabes, es el artista, productor más trabajador con el que he colaborado.”-

-“Y yo soy igual. Ambos nunca dejamos de trabajar. Así que una vez que volvimos, fue simplemente, estamos en busca del santo grial.”-

El sorprendente e inesperado regreso del dúo valió la espera, ya que Ask That God es una maravilla, congruente con el sonido presentado por la banda en sus discos anteriores, pero que tiene espacio para la innovación, con un gran equipo de producción que Empire of the Sun reclutó para este disco. La reseña completa de este álbum la pueden leer por acá.

sopitas.com: Hablando de producción, este álbum tiene un equipo de producción increíble.

Quiero decir, gente que ha trabajado con Elton John, Katy Perry, Madonna, Miike Snow. ¿Cómo eligieron a este equipo asombroso y cómo fue trabajar con muchos productores de manera diferente a sus álbumes anteriores?

Luke Steele: -“Sabes, como que abrimos la puerta en este. Siempre hemos sido bastante cerrados. Nunca habíamos trabajado con productores, pero esta vez, sabes, siempre escribimos con diferentes compositores, comencé a escribir con algunos compositores suecos para otras personas y luego eso fue una progresión natural.”-

-“Como que los suecos realmente entendieron nuestra sensibilidad melódica y simplemente van a ese siguiente nivel, sabes, así que fue una gran puerta nueva por la que Empire entró, creo. Así que sí, fue emocionante. Trajo muchos colores, melodías, sonidos nuevos.”-

sopitas.com: Empire of the Sun tiene esta mezcla única de éxitos (‘bangers’) con letras trascendentales. Quiero decir, cuando escuché “A-E-I-O-U”, por ejemplo, diría que influenciaron a muchas bandas después de ustedes, Capital Cities, Milky Chance, que tienen esta sección rítmica, pero con muchas letras trascendentales. Me gusta llamarlo pop reflexivo o quizás éxitos (‘bangers’) reflexivos.

¿Cuáles fueron algunas de sus influencias para esa mezcla? Para llegar a ese punto preciso en el que dijeron: ‘Quiero hacer esta música muy bailable con letras trascendentales’.

Luke Steele: -“A veces no sabes cómo llegas a esa mezcla. Simplemente llegas a ella. Pero siempre habíamos querido hacer una canción con vocales. Es curioso que Nick lo mencionara. De hecho, en Nueva Zelanda, de donde soy, los niños en la escuela tienen una canción que va así (“AEIOU”).”-

-“No es la misma melodía, pero las vocales, y ha existido desde siempre en los libros infantiles. Nick es un letrista muy original y único, sabes, la forma en que retuerce las letras y junta las cosas es como, sabes, Jack Kerouac mezclado con John Cooper Clarke, sabes, tiene su propia jerga, sabes, que habla, así que sí, es bastante hermoso.”-

sopitas.com: La pista que da título al álbum es esta búsqueda por encontrar algo más. Estoy pensando, por ejemplo, en la relación que Leonard Cohen tenía con Dios, sabes, como eso que sabemos que está en nuestra alma pero no podemos ver.

¿Hubo algún momento particular en tu vida en el que esa canción o título te vino a la mente y por qué lo elegiste como título para todo un álbum?

Luke Steele: -“Creo que eso es tan importante para nosotros. Es la musa. Es con qué Dios hablas, y no es uno en particular porque la gente cree en todo tipo de cosas. Pero es tan importante lo que hay dentro. Todos somos espíritus. Es curioso cuando la gente me dice: “Oh, eres espiritual, me alegro por ti.” Es como: “Tú también eres un espíritu.” Todos son espíritus en este planeta, y por eso pensamos que es un momento importante, es un título importante en este momento en el mundo, sabes, con estos, presidentes con sus armas, todas las matanzas y todo este tipo de cosas.”-

-“El arma más poderosa es el amor dentro de nuestro corazón, sabes, y eso, sabes, Dios lo hace puro. Él entra y limpia, sabes, a través del arrepentimiento.”- Luke Steele, de Empire of the Sun.

-“Y todo se va. Y esa arma que tenemos dura para siempre, sabes. Así que estos presidentes pueden matarnos a todos, sabes, pero viviremos para siempre. Así que creo, queremos que esta banda sea más.”-

-“Sabes, las canciones, es un disco, pero es más que un disco. Sabes, son espíritus que nosotros… que nos han sido dados, sabes, canciones que nos han sido entregadas, sabes, como un regalo, algo así, que podemos transmitir.”-

Terminada la entrevista, Luke confirmó la calidad de ser humano que es y hasta nos abrió los refrigeradores y convidó de lo que quisiéramos de su catering, mostrando que a pesar de estar en una extensa gira por América, es congruente con su postura de amabilidad permanente.