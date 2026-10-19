Clubz anunció un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional , esto en la Ciudad de México, para el 15 de diciembre del 2026. Este show será una revisión de su carrera y cada era, desde el EP 'Texturas' con el que debutaron, hasta el disco 'Radio Kono' que es su producción más reciente.

Lo que necesitas saber: Clubz anuncia el concierto 'Texturas en vivo', para el mes de diciembre en la CDMX. Checa el dato completito acá.

Ha pasado más de una década desde que Clubz lanzó ese maravillosos EP llamado Texturas, y claro que hay que celebrar la carrera de una de las mejores bandas mexicanas de los últimos años. Por ello, el dúo regio anuncia un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional para el cierre de este año.

Fecha del concierto de Clubz en el Lunario

Y para que lo vayan anotando en su agenda… este concierto se armará el 15 de diciembre (sí, ya en pleno Guadalupe-Reyes). Así que los meros fans from hell seguro encontrarán el momento ideal para apartar un leve de su aguinaldo.

Pero este show de Clubz en el Lunario no solo servirá como un recordatorio de la genialidad de Texturas. Según el anuncio, la banda recorrerá todas sus eras desde ese lanzamiento del 2014 hasta Radio Kono, que se posicionó como uno de nuestros discos favoritos del 2025.

Flyer oficial del concierto que dará Clubz en el Lunario del Auditorio Nacional el 15 de diciembre del 2026. Imagen: OCESA.

Qué ganotas verdaderamente de escuchar esas canciones como “Nudos”, “Golpes bajos”, “Áfrika”, “Nagano”, “Popscuro”, “Templos”, “Palmeras”… tremendo soundtrack nos dio Clubz de los 2010 en adelante.

Venta de boletos para el concierto

Buen plan para esos días antes de que llegue el invierno y para entrarle con todo a las fiestas decembrinas, las posadas y toda la onda, ¿no? Ahora más que nunca, se super antoja que llegue el mes de diciembre

Si le van a caer al concierto de Clubz en el Lunario del Auditorio Nacional, deben saber que la preventa inicia el 20 de octubre, para luego abrir la venta general al día siguiente. Acá consiguen los boletos.

Y ya que andamos en esas, aquí les dejamos un clásico del dúo regio para entrar en el mejor mood rumbo al concierto.