A Cristiano Ronaldo ya le cayó la ley (pero de a mentiritas) después de abandonar la concentración de la Selección de Portugal en la pasada Fecha FIFA, tras las diferencias con el técnico del combinado, Jorge Jesús.

La federación portuguesa decidió sancionar a Cristiano Ronaldo con un periodo de 30 días sin representar a la Selección de Portugal, además de una multa de 255 euros, que equivale a poco más de cinco mil pesos.

De acuerdo con el reglamento de la federación portuguesa, el hecho de abandonar una concentración sin justificación, equivale a una suspensión de entre uno y seis meses, así que a CR7 le salió barato. ¡¡¡Siuuuu!!!

Crsitiano Ronaldo regresa a la selección de Portugal / Foto: Mexsport

¿Cuándo podrá jugar Cristiano Ronaldo con Portugal?

La sanción es un poco absurda, pues la Selección de Portugal no tiene partidos en ese periodo, lo cual hace que Cristiano Ronaldo no se pierda en realidad ningún partido, más allá de los juegos a los cuales renunció en la pasada fecha FIFA, cuando abandonó la concentración de la Selección.

De acuerdo con el diario O’Jogo, la sanción comenzó a contar desde el pasado 1 de octubre, de modo que los 30 días se cumplen a inicios de noviembre y esto lo hace elegible para los juegos de la siguiente Fecha FIFA, en la cual Portugal enfrenta a Dinamarca y Gales, los días 14 y 17 de noviembre, respectivamente.

Cristiano ya cumplió 19 de los 30 días de suspensión

El diario expone que de esos 30 días, Cristiano ya cumplió con 19 hasta la fecha en que se da a conocer esta resolución.

Cristiano Ronald regresa a la selección de Portugal /Foto: Mexsport

“De conformidad con el párrafo 4 del artículo 40-A del RDFPF, el período de suspensión preventiva, tanto automática como no automática, se deduce íntegramente del cumplimiento de la sanción de suspensión.

“Así pues, teniendo en cuenta el párrafo 2 del artículo 160 del RDFPF, es importante deducir de la sanción de suspensión ahora aplicada el período durante el cual el Demandado estuvo sujeto a suspensión preventiva automática (del 01.10.2026 al 10.10.2026, fecha en que se le notificó el inicio del procedimiento disciplinario, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 40-B del RDFPF) y a suspensión preventiva no automática, según lo decidido por este Consejo (del 11.10.2026 hasta la fecha de notificación de esta decisión), por un total de 19 (diecinueve) días”, indicó O’Jogo.

Será cuestión de Jorge Jesús si convoca o no a Cristiano Ronaldo para dichos partidos y si lo hace jugar, y es que se vio que sin Cristiano, la Selección de Portugal juega mejor. Se tenía que decir y se dijo.