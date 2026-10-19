Lo que necesitas saber: El Balón de Oro 2026 se entrega el lunes 26 de octubre

El lunes 26 de octubre conoceremos al ganador y a la ganadora del Balón de Oro 2026, en una ceremonia que se realizará por primera vez en Londres, Inglaterra, y desde hace rato que ya conocemos a los candidatos y a los que realmente son favoritos y favoritas para quedarse con el galardón.

Así que llegó la hora de conocer tu opinión: ¿Quién debería ganar el Balón de Oro 2026? Recuerda que el galardón se entrega al mejor jugador y la mejor jugadora del año futbolístico, el cual se cerró con el Mundial varonil, que vio a España como Campeón del Mundo tras vencer a Argentina, así que el apartado varonil de este año es muy significativo.

La Selección de España en 2026 / Mexsport

¿Quién debe ganar el Balón de Oro 2026?

El año pasado, el Balón de Oro quedó en poder del francés Ousmane Dembélé, jugador del PSG, quien no aparece entre los principales favoritos. De acuerdo con una encuesta de France Football, los principales candidatos son:

Demebélé ganó el Balón de Oro 2025

Kylian Mbappé: Hizo 58 goles en la temporada con la Selección de Francia y con el Real Madrid y se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales. Lo malo de su temporada es que no lo vimos levantar trofeos, ni con la selección, ni mucho menos con el Madrid.

Lamine Yamal: No tuvo un Mundial espectacular, con el Barcelona brilló y ganó el Mundial, La Liga y la Copa del Rey; se le fue la Champions. Hizo 25 goles en la campaña.

Harry Kane: En total hizo 73 goles en la temporada y fue tercer lugar en el Mundial del 2026.

Khvicha Kvaratskhelia: Hizo 24 goles la temporada, pero lo más importante es que juega y hace jugar a sus compañeros del PSG… lo único malo es que su selección, Georgia, figura muy poco a nivel internacional.

¿Quién debe ganar el Balón de Oro Femenil 2026?

En 2025 la ganadora fue Aitana Bonmatí, pero la futbolista del Barcelona se perdió gran parte de esta temporada, por lo cual no forma parte de las favoritas al ganar esa edición. Las futbolistas favoritas son:

Aitana ganó el Balón de Oro 2025

Alexia Putellas: Ganó el Balón de Oro en 2021 y 2022. Dejó al Barcelona en esta temporada para probar suerte en Inglaterra con London City y marcó 26 goles en la temporada.

Wendie Renard: La defensa francesa hizo 10 goles con el Olympique de Lyon y con 36 años de edad es la sexta vez que aparece entre las nominadas.

Selma Bacha: Esta temporada ha destacado por las bandas del Olympique de Lyon. Hizo solo un gol en la temporada, pero su fuerte son las asistencias.

Scarlett Camberos: En las encuestas de France Football no figura entras las favoritas, sin embago la mexicana fue fundamental para que América ganara la Concacaf W Champions Cup.