Lo que necesitas saber: La jueza concluyó que hay pruebas para acusar de conspiración a Raúl Castro, así como responsabilizarlo por la muerte de 4 personas el 24 de febrero de 1996.

Una jueza en Miami ordenó la detención del político en retiro Raúl Castro por un caso que sucedió hace 30 años: el de las avionetas de los Hermanos al Rescate.

De acuerdo con la resolución de la jueza Ariana Fajardo —del 11 Circuito Judicial de Florida—, Raúl Castro estaría ligado al caso de la muerte de 4 personas en el derribo de dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate.

Foto: Gobierno de Yucatán-Cuartoscuro.

Esta organización —integrada por pilotos civiles de origen cubanoestadunidense y personas exiliadas de Cuba— fue fundada en 1991. Se dedicaba a ayudar y rescatar a balseros que trataban de salir de Cuba.

Jueza de Miami ordena la detención de Raúl Castro

La jueza concluyó que hay pruebas para acusar de conspiración a Raúl Castro, así como responsabilizarlo por la muerte de 4 personas el 24 de febrero de 1996.

Foto: Adolfo Vladimir-Cuartoscuro.

Esta orden de detención está firmada sin derecho a fianza y aplica —además de la acusación— para un proceso de extradición a Florida.

El caso de las avionetas de Hermanos al Rescate

En febrero de 1996, cuando Raúl Castro era ministro de Defensa, tres avionetas de Hermanos al Rescate fueron atacadas. Dos de ellas derribadas y la tercera logró escapar.

Si bien no está del todo claro si el ataque ocurrió en aguas internacionales o en territorio cubano, lo que fue un hecho es que Estados Unidos acusó a Castro como responsable de este caso.

Según el documento firmado el viernes 16 de octubre, supuestamente una red de espionaje —con infiltrados en esta organización— formó parte del pan, al ordenar a sus agentes infiltrados no volar las avionetas en los últimos días de febrero.

Cuauhtémoc Cárdenas y Fidel Castro, hermano de Raúl Castro. Foto: Cuartoscuro.

Por estas razones, Florida acusó a Raúl Modesto Castro Ruz, expresidente del Consejo de Cuba y del Consejo de Ministros, o sea, expresidente de la isla, de asesinato en primer grado.