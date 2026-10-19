De acuerdo con La Jornada, el encuentro entre EZLN y madres buscadoras se realizará en diciembre. En el marco de éste, se daría este concierto.

Lo que necesitas saber: El EZLN se reunirá con las madres buscadoras y, para que el evento llame más la atención a este problema, se estaría dando este concierto. Pero todavía no hay nada confirmado.

ACTUALIZACIÓN: Se hizo oficial el concierto de Caifanes, Ely Guerra y más artistas como apoyo a las madres buscadoras y el EZLN. Puedes consultar la información completa aquí.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) está en preparativos para sostener un encuentro histórico con las madres buscadoras de desaparecidos. Eso es lo importante… lo demás, llama la atención, pero no es lo primordial.

Y cómo no va a llamar la atención, si estamos hablando de un concierto de Caifanes, Ely Guerra, Kevin Kaarl, Meme del Real y más artistas que le pondrán música… un “apapacho” en un evento realizado por la urgencia de atender un terrible problema de nuestro país.

EZLN lanzó comunicado insinuando concierto de Caifanes, Ely Guerra y más

El rumor sobre este evento nace a partir de un comunicado difundido en el sitio oficial del EZLN. Con su muy particular forma de difundir sus acciones, el Ejército Zapatistas avisa que muy pronto se dará información sobre este evento del que ninguno de los artistas ha confirmado participación (al menos no por los canales oficiales).

Entonces, habrá que esperar para saber si los artistas mencionados sí participarán en el concierto que se dará en el marco del encuentro entre el EZLN y las Madres Buscadoras. Los demás detalles, también siguen sin confirmarse: “Pero creo no tarda, porque si no, pues de balde una tocada si nadie sabe dónde y cuándo”.

Foto: Lulú Urdapilleta/cortesía OCESA.

¿Y será gratis? Pues, algunos medios han comenzado a señalar que sí… sin embargo, en el comunicado zapatista se indica que son los músicos y organizadores quienes no cobrarán, pero “todo el varo es para el encuentro con buscadoras. Todo cabal, todo planchado”… entonces, hay que esperar a que el propio EZLN diga más al respecto.

¿Cuándo se realizaría el encuentro de madres buscadoras y EZLN?

De acuerdo con La Jornada, lo que sí es un hecho es el encuentro del Ejército Zapatista con los colectivos de madres buscadoras. No hay fecha establecida, pero se contempla que este evento se realiza en diciembre próximo.

Imagen ilustrativa // Foto: Cuartoscuro.

Según un primer comunicado en el que el EZLN comenzó a informar sobre dicho encuentro, directamente desde las montañas del suroeste mexicano llegarán más de 1,500 integrantes del Ejército Zapatista…

¿Y a dónde llegarán? De acuerdo con el periódico capitalino que históricamente ha dado seguimiento a las acciones del EZLN, el encuentro del Ejército Zapatista con las madres buscadoras se realizará en la ciudad de México.