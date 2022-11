La edición más rifada del Corona Capital ya está aquí y estamos más que list@s y emocionad@s de disfrutar, por primera vez en la historia de este festival, de tres días con varias de nuestras bandas favoritas. Pero con más días y artistas hay más empalmes de horarios de los actos que no nos queremos perder, ¿siono?

Y es que con headliners como My Chemical Romance y Arctic Monkeys y otros actos que aunque no cierran escenarios, son de las más esperados, como Foals y Liam Gallagher, es casi imposible que no te pierdas a uno de tus favoritos. Si eres de l@s que no estuvieron muy de acuerdo con algunos horarios, acá te ayudamos a sacarle jugo a los tres días del Corona Capital 2022.

¡Llega temprano al Corona Capital 2022, visita activaciones y lánzate a los escenarios!

Lo primero es llegar con tiempo al evento, que abrirá sus puertas a partir de las 12 pm durante los tres días. Ya que estés dentro, recarga tu pulsera cashless, ubica en el mapa los escenarios, zonas de alimentos, activaciones y sanitarios, para que te puedas mover con facilidad y no perder mucho tiempo buscando a dónde y cómo llegar.

Acá nuestro Tip Pro: no dejes de visitar las activaciones de Doritos Doritos Dinamita Flamin' Hot porque van a estar de lujo. Contarán con una Beauty Station para colocar extensiones temporales color morado (de fantasía) y ahí mismo podrás maquillarte. También estará la experiencia Doritos Dinamita Flamin' Hot en donde te tomarán una foto profesional, la cual podrás descargar desde JOYapp. Por último, date una vuelta al hospitality Doritos Dinamita Flamin' Hot para descansar, ver presentaciones del festival ¡y hasta ganar algunos premiazos!

Antes que nada, IMPORTANTE: estas son recomendaciones basadas en horarios, no en gustos ni actos, es para que puedas aprovechar al máximo viendo algunos headliners y conociendo tal vez algunos otros que son una joya. Pero definitivamente este recorrido lo armas tú con lo que más quieras disfrutar del festival. Ahora sí, vámonos con algunas opciones de rutas:

Viernes 18 de noviembre

El viernes las presentaciones arrancan más tarde que el resto del fin de semana (así que hay tiempo de comer antes), con Kills Birds a las 3:20pm, desde ahí encontramos una ruta que te permitirá ver varios shows sin tener que sacrificar (casi) de los sets de cada uno, OJO, hay que apurarse para salir lo antes posible. Difícil, mucho, pero no imposible.

Kills Birds (3:20 – 3:50)

Blondshell (3:50 – 4:20)

Raveena (4:20 – 4:50)

Julie (4:50 – 5:20)

Wallows (5:30 – 6:10)

Visita activaciones y refréscate (6:10 – 6:50)

Cigarettes After Sex (6:50 – 7:50)

Marina (8:00 – 9:40)

White Lies (9:10 – 10:10)

Kacey Musgraves (10:10 – 11:30)

My Chemical Romance (11:30 – 1:10)

Sábado 19 de noviembre

El sábado comienza una hora más tempra por lo que tendrás que irte bien comido para ver los primeros actos, ya es de tu elección si prefieres comer allá y sacrificar algunas joyas. Acá te dejamos una alternativa de ruta para que disfrutes de varios géneros, la cual incluye algunos empalmes, así que tú tendrás que decidir a quién ver (y a quien perderte un chachito).

Belief (2:30 – 3:00)

Benny Sings (3:20 – 4:00)

Black Midi (4:00 – 4:40)

Surf Mesa (4:40 – 5:20)

X Ambassadors (5:20 – 6:10)

Foals (6:20 – 7:20)

Visita activaciones y refréscate (7:20 – 8:10)

Yeah Yeah Yeahs (8:10 – 9:10)

Paramore o Liam Gallagher (9:10 – 10:30)

Arctic Monkeys o Jamie XX (10:30 – 11:50)

Domingo 20 de noviembre

El domingo también empieza a las 2:30 de la tarde, así que de nuevo te recomendamos tener en cuenta la hora de tu comida antes de iniciar tu odisea por el Autódromo, porque podría ponerse pesado con el estómago vacío. Acá una opción para cerrar el último día:

Model Man (2:30 – 3:00)

Spacey Jane (3:00 – 3:30)

Lilyisthatyou (3:30 – 4.10)

The Church (4:10 – 4:50)

Father John Misty (5:00 – 5:40)

Men I Trust (6:00 – 6:40)

Andrew Bird (6:40 – 7:30)

Visita activaciones y refréscate (7:30 – 8:20)

Idles (8:20 – 9:20)

Lil Nas X (9:20 – 10:20)

Miley Cyrus o The 1975 (10:30 – 12:00)

RECUERDA: Checa tus prioridades de bandas, y a partir de ahí ve revisando qué se empalma y arma tu recorrido. Acá lo importante es que la pases increíble, y no te olvides de darte una vuelta por las activaciones de Doritos Dinamita Flamin’ Hot, pues seguro te harán un paro cuando decidas tomarte un descansito. ¡Aprovecha cada minuto de este Corona Capital 2022!