Así es como el Corona Capital 2021 busca reactivar la industria del entretenimiento en vivo

La espera terminó y por fin, luego de prácticamente un año en el que debimos aguantar la ausencia de conciertos, la mesa está servida para que se lleve a cabo Corona Capital 2021. Tame Impala, Twenty One Pilots, St. Vincent, Royal Blood y más artistas comandarán las acciones en el regreso de uno de los festivales más queridos y esperados de la capital mexicana.

Desde luego, la misión para traer de vuelta el festival no ha sido nada sencilla –temas de pandemia y todo eso que seguro ya saben–. Sin embargo, el panorama ha mejorado un poco y eso permite que el show continúe para la industria del entretenimiento y los eventos en vivo.

En ese sentido, sin duda Corona Capital juega un papel importante como una de las celebraciones que marcará la pauta para la reactivación de la propia industria del entretenimiento y la música en general. ¿Cómo ha sido este largo trajín para sus organizadores? ¿Qué se viene de ahora en adelante? Por acá, platicamos con Armando Calvillo, vocero del evento, sobre lo que ha significado este tiempo y lo significa CC21 de cara al futuro.

Corona Capital 2021: Regresando a las andadas

Nadie se esperaba, ni de broma, un encierro como el que vivió -y no ha pasado del todo- el mundo desde 2020. Las grandes industrias de la música y los eventos en vivo, mucho menos se esperaban las cancelaciones masivas a nivel mundial. Pero como se dice por ahí, “no hay mal que dure 100 años”...

Por eso es que la emoción en este 2021 es todavía más especial. Alrededor del globo, muchos festivales están volviendo y Corona Capital no será la excepción. “Estamos a un mes de que suceda y nos da mucha emoción. Es el arranque de los conciertos masivos en la Ciudad de México y eso es muy emocionante, después de tantos meses“, nos cuenta Armando Calvillo

Y es que si bien el motivo principal es disfrutar de la música en vivo, no podemos negar que la realización de CC2021 levanta el ánimo en otros aspectos. “Todo tiene que ver con la reactivación tanto de OCESA como de toda le gente que trabaja en freelance, artistas, músicos, staff… es un ejército de gente que regresa a la actividad y que claro, se beneficiará de esto“, menciona el vocero del evento.

Aunque Corona Capital está pactado para realizarse los próximo 20 y 21 de noviembre en la ya icónica Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, queda esa espinita del 2020 que frenó los 10 años consecutivos en los que el festival se llevó a cabo. Aún así, el tiempo de encierro y la prácticamente nula actividad han tenido su lado bueno, sobre todo desde el punto de vista de la reflexión, detalla Armando.

“El tiempo creo nos ha funcionado a todos los que estamos detrás del festival y al público para repensar, revalorar y de ahí, viene mucha inspiración para hacerlo todavía mejor. Ya sabíamos cómo había crecido el festival y pues no queda más que dar una gran edición estos próximos 20 y 21 de noviembre. Tenemos estas ganas contenidas y acumuladas de estar en los eventos, de haber tenido el festival el año pasado y todo esto que no sucedió… En esta entrega nos vamos a desquitar para que la gente tenga la mejor experiencia. Que disfruten, que convivan y que vuelvan a encontrar con los artistas”.

Armando un line-up en grande para el regreso del festival

Incluso en el regreso de los festivales alrededor del mundo, el tema de logística no ha sido sencillo. El ritmo para negociar y agendar con artistas por supuesto no fluye de la misma manera ya que hay que tomar un montón de factores en cuenta. Y de nuevo, para la gente detrás de Corona Capital, estas dificultades no pasaron desapercibidas.

“Para toda la gente del área de booking que se encarga de negociar, de hablar con los mánagers para ver sus listas de artistas disponibles y ahí, tratar de encontrar a los ideales y conformar el line-up, obviamente fue muy difícil y más con el tema de la pandemia. Además, como se hace con anticipación, en este tiempo fue mucho más complicado“, señala Armando Calvillo.

Pero como mencionamos, las cosas han mejorado, sobre todo con la distribución de las vacunas contra COVID que poco a poco mejora sus cifras. Como era de esperarse, este factor ayudó bastante a que se consiguiera negociar con el talento. “Conforme fueron avanzando los meses, la vacunación también ayudó mucho… básicamente en verano ya estaba conformado el line-up. Fue una labor muy fuerte de convencimiento y revisar quién estaba disponible, porque aún hay algunos talentos que no están saliendo de gira“, reitera Calvillo.

Con todo y eso, se logró armar un cartel imponente con artistas de talla internacional y de diferentes generaciones que, de acuerdo con el propio Calvillo, resalta el espíritu de lo que ha sido el festival edición tras edición. Corona Capital, tras la turbulencia, tiene todo para regresar en grande.

“Hay muchos factores que afectan poder negociar o buscar bandas como acostumbrábamos y pues eso es una situación de verdad compleja. Después de todo esto, se logró conformar un line-up bastante decoroso del cuál estamos muy orgullosos… Incluso hay ese lujo de tener algunas bandas que habíamos estado persiguiendo como Royal Blood o algún detalle ochentero como lo es Cheap Trick; cosas ahí que le dan al cartel el espíritu de Corona Capital, que es tener lo mejor en cuanto a artistas anglo internacionales alternativos, pero también una lista de artistas que están a la vanguardia“.

Corona Capital marcando el camino para la industria del entretenimiento

De cara al futuro, será importante ver cómo evolucionan las pautas de logística, medidas de seguridad y otras cuestiones. Lo cierto es que en ese sentido, Corona Capital ha buscado mantenerse en la tendencia de ser uno de los eventos que muestren el camino sobre cómo se debe llevar a cabo un buen festival.

Como tal, añade Calvillo, no se trata de replicar un modelo de realización… Mejor dicho, es mantenerse en el terreno de la innovación de manera otros eventos encuentren en CC un rango de mejora. Esto, inevitablemente -y para bien- beneficia al negocio, la industria, el público y los artistas:

“Ciertamente, siempre lo hemos intentado y no es como decir: ‘aquí les va el modelo de este año y cópienlo’. En realidad, siempre queremos hacer las cosas mejor cada año y revisar las críticas que el público acertadamente hace. Muchas veces, nosotros nos inspirábamos en eventos muy importantes como Coachella, Lollapalooza y sí los admiramos por lo que hacen. Pero la verdad es que con esto estamos muy contentos de incluso recibir reconocimientos, de estar a la altura de los festivales que mencionamos y al mismo tiempo, ser un ejemplo para otros festivales que a partir de las ideas que se muestran en Corona Capital, después se empiezan a replicar en otros eventos. Y eso también nos da mucho gusto porque ese es crecimiento para todos; es beneficio para el artista, para el público y para todo mundo“.

Y ahí no para la cosa… Armando Calvillo nos cuenta que hace poco recibieron una importante certificación que los destaca como ‘evento sostenible’, esto gracias a su labor ambiental. Ese aspecto, desde luego, no se puede pasar por alto de ninguna manera.

“Un ejemplo de cómo nos hemos movido y evolucionado es el tema de la sostenibilidad, en el que hemos estado muy involucrados. El año pasado tuvimos una certificación muy importante que no ha tenido ningún festival del tamaño de Corona Capital, la cual es la ISO 20-121 que le llaman ‘evento sostenible’. Todo esto es por las acciones que estuvimos haciendo respecto al medio ambiente, los productos que se implementan, el manejo de residuos… eso nos dio la certificación y nos da mucho orgullo. Se trata de que el festival sea un ejemplo para hacer bien las cosas como se supone que debe de ser“.

Apúntenle: así podrán accesar a Corona Capital 2021

Pues ya está: la mesa está servida para Corona Capital 2021 e ir cerrando el año de la mejor manera. Armando Calvillo aprovecha para explicarnos cómo estará el asunto del acceso, pues el protocolo sanitario debe aplicarse con total seguridad de que todos vayamos al festival a pasar un rato increíble.

Ahora, solo queda esperar a los próximos 20 y 21 de noviembre y disfrutar de una nueva edición… Aquí el dato: