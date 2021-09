¿Por qué el Corona Capital 2021 es la oportunidad perfecta para reconocer el talento emergente?

Sin duda, el Corona Capital ya está más que consolidado como uno de los espacios musicales más importantes de México y Latinoamérica. Durante 10 ediciones, lograron tener un público muy específico, identidad y a [email protected] como asistentes, nos ha regalado un montón de momentos espectaculares, musicalizados por grandes bandas y artistas. Para no hacerles el cuento más largo, es uno de nuestros festivales favoritos, ¿a poco no?

Podríamos mencionar varias razones por las cuales es el evento más esperado del año por todos los que aman la música en la CDMX. Para empezar, es el lugar en el que podemos ver reunidos a los mejores actores del momento y junto a músicos legendarios que si no fuera por el festival, quizá no tendríamos chance de disfrutarlos en vivo. Aunque uno de sus puntos más fuertes y valiosos es que también le dan espacio a nuevas propuestas.

El Corona Capital también es el lugar para escuchar nuevas propuestas

El atractivo del Corona Capital regularmente son los nombres grandes del cartel, los que vienen hasta resaltados para llamar la atención. Aunque también tienen una enorme variedad de actos emergentes que quizá no suenan tan fuerte; pero si tú eres melómano, todo el tiempo andas buscando artistas y bandas nuevas para agregar a tus playlists y además de ver a músicos que te encantan, te das la oportunidad de escuchar a los nuevos talentos, agradecerás muchísimo.

Para eso, hay que estar desde temprano en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, prácticamente desde que abren las puertas. Y claro, tenemos en mente que a veces es complicado llegar a esa hora o de plano te da pereza estar tanto tiempo en el festival, pero créanos que vale la pena el esfuerzo de estar a la 1 de la tarde frente a los distintos escenarios, porque de repente te llevas cada sorpresa o de plano escuchar algo que termina por engancharte.

El público también está abierto a nuevos sonidos

Contra todo pronóstico y caso contrario, aunque no lo crean hay [email protected] asistentes al Corona Capital que se fijan primero en las letras chiquitas antes que las cabezas del cartel, porque en muchas ocasiones es más complicado que esos actos vengan a México que los ya “consagrados”. Y el entusiasmo por estas bandas y artistas [email protected] se puede ver cuando se presentan en los distintos escenarios, demostrando que el público del festival está abierto a estas propuestas.

Muchas de las letras chiquitas después son headliners

Ya hablamos el tema de los headliners y los actos consagrados dentro del lineup que arman cada año, pero lo que no saben es que los organizadores del Corona Capital tienen tan buen ojo que en la mayoría de las veces, los artistas que apenas alcanzamos a ver hasta abajo del flyer, con el paso del tiempo se convierten en aquellos que de repente llenan conciertos por todo el mundo y encabezan otros festivales importantes.

Para que se den una idea de lo que estamos hablando, Twenty One Pilots, Dua Lipa, Two Door Cinema Club, Foals, Jake Bugg, Grimes, Sam Smith, CHVRCHES, Jungle, HAIM y Halsey, son solo algunos ejemplos de artistas que tuvimos que buscar hasta con lupa y ahora, fácilmente agotan sus shows y abarrotan el escenario donde se presentan. Así que es importante tener a estos nombres en el radar y checarlos antes de que revienten.

El Corona Capital 2021 trae actos emergentes bastante interesantes

Por supuesto que para no perder la costumbre, el Corona Capital 2021 además de armar un lineup con nombres chonchos como Tame Impala o St. Vicent, también nos trae varias propuestas musicales que probablemente les volarán la cabeza. Algunos de estos actos los hemos seguido de este lado, como Slowthai, boy pablo, Dayglow, Alfie Templeman, Faye Webster, SG Lewis, Cautious Clay y Will Joseph Cook, que la verdad –van calados y garantizados–.

Rock, pop, hip-hop, dance, tenemos de todo un poco y para prácticamente todos los gustos, un reparto bastante equilibrado para ser honestos. Aunque eso sí, hay que aventarnos un clavado por las demás propuestas que aparecen en el cartel (y próximamente podrán checar nuestra nota contándoles sobre esos artistas y los que recomendamos ver si es que se van a lanzar a la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez).

También hay talento latino en esta edición

Como recordarán, desde hace varias ediciones el Corona Capital adoptó un perfil que en su momento no le encantó a [email protected] pero que fue importante para terminar de consolidarse y diferenciarse de los demás: solo presentar bandas y artistas extranjeros; cada quien . Sin embargo, eso no quiere decir que no estén abiertos a incluir propuestas de Latinoamérica con concepto anglo. Y eso nos quedó muy claro cuando vimos el cartel de este 2021.

Después de muchos años sin artistas de nuestro continente en la Curva 4 del Autódromo, Ela Minus y Pabllo Vittar romperán esta racha porque son los actos latinos que estarán presentes en este Corona. Y quién sabe, quizá en el futuro veamos a más actos emergentes se puedan presentar en este festival para nutrir la oferta musical de ese fin de semana (por cierto, ACÁ les dejamos algunos nombres que cabrían perfecto en el cartel).