Corona Capital 2025: ¿Cómo precargar tu pulsera desde casa y asegurar reembolso automático?

Lo que necesitas saber: Puedes precargar tu pulsera para el Corona Capital 2025 de aquí y hasta el 13 de noviembre

¿Vas al Corona Capital 2025? Recuerda que para entrarle a la chela, todas las bebidas y comida, necesitas tu pulsera cashless, la cual puedes recargar desde casa (o más bien precargar) ahora mismo.

La enorme ventaja de esto es que en caso de no acabarte todo el billete que le metas, tu dinero se reembolsará de manera automática por haber precargado el saldo previo al festival. ¡Chulada, no!

Foto ilustrativa: Corona Capital (Facebook)

¿Cómo precargar tu pulsera para el Corona Capital 2025?

Apúntale bien porque no lo vamos a repetir (ah no te creas, aquí estará publicado el paso a paso para que lo revises una y otra vez).

Paso 1: Lo primero que debes hacer es entrar en ESTE LINK e ingresar un correo electrónico para iniciar sesión si ya tienes una cuenta, o crear una nueva en caso contrario.

Paso 2: Si no tienes cuenta, ingresa los datos que te pedirán para crear una. Te piden nombre, apellidos, una contraseña y, muy importante, el tipo de boleto que tienes para el Corona Capital 2025 (aquí en Sopitas.com regalaremos boletos, por si aún no tienes).

Paso 3: Llegó la hora de precargar el saldo que quieras para tu pulsera. Te aparecen opciones para recargar desde 500 hasta 5 mil pesos, pero a diferencia de años anteriores, ahora aparece también la opción de “Otra cantidad” y ahí puedes meterle desde 10 hasta 7 mil pesos. Una vez seleccionada la cantidad, te llevará a la página para ingresar los datos de tu tarjeta y pagar.

Paso 4: Ya efectuado el pago, recibirás un código QR que debes presentar en las zonas de validación que estarán en la entrada del Corona Capital 2025, ¡y listo! Tendrás tu pulsera con la recarga que hiciste, ya nomás para que compres lo que gustes dentro del festival.

Foto: Corona Capital (Facebook)

¿Hasta cuándo puedo recargar mi pulsera para el Corona Capital 2025?

Como decíamos al inicio, puedes precargar tu pulsera cashless en este mismo momento. El sistema para hacer paso a paso el proceso que te describimos antes ya está habilitado (de hecho por acá ya hicimos nuestra recarga jeje).

Y es que la fecha para hacer tu precarga desde casa comenzó este 7 de noviembre y tienes hasta el jueves 13 de noviembre, a las 23:00 horas, justo antes de que empiece el Corona Capital 2025 (AQUÍ puedes checar los horarios por día). ¡No se te vaya a pasar la fecha!

Cartel completo del Corona Capital actualizado con la salida de Lola Young // Foto: Corona Capital

Habrá reembolso automático al precargar tu pulsera para el Corona Capital 2025

Una queja recurrente de los sistemas de pago con pulsera cashless, es el méndigo reembolso. Que si tienes que ponerte a las vivas para solicitarlo, que si no te llegó, que si hay que reclamar en el banco. Una odisea.

Pero justo esa es la gran ventaja de recargar tu pulsera previo al Corona Capital 2025. Si haces la precarga en línea y no te acabas el dinero en el festival, el reembolso será automático; la única condición es que la cantidad a reembolsar debe ser igual o menor a la cantidad que recargaste inicialmente.

Que no se diga que no se te avisó. Ahí está la info para no sufrirle con la pulsera en el Corona Capital 2025.