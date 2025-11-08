Lo que necesitas saber:

Puedes precargar tu pulsera para el Corona Capital 2025 de aquí y hasta el 13 de noviembre

¿Vas al Corona Capital 2025? Recuerda que para entrarle a la chela, todas las bebidas y comida, necesitas tu pulsera cashless, la cual puedes recargar desde casa (o más bien precargar) ahora mismo.

La enorme ventaja de esto es que en caso de no acabarte todo el billete que le metas, tu dinero se reembolsará de manera automática por haber precargado el saldo previo al festival. ¡Chulada, no!

Pasos para recargar tu pulsera Cashless para el Corona Capital 2025 en línea
Foto ilustrativa: Corona Capital (Facebook)

¿Cómo precargar tu pulsera para el Corona Capital 2025?

Apúntale bien porque no lo vamos a repetir (ah no te creas, aquí estará publicado el paso a paso para que lo revises una y otra vez).

  • Paso 1: Lo primero que debes hacer es entrar en ESTE LINK e ingresar un correo electrónico para iniciar sesión si ya tienes una cuenta, o crear una nueva en caso contrario.
Corona Capital 2025: ¿Cómo precargar tu pulsera desde casa y asegurar reembolso automático?
Corona Capital 2025: ¿Cómo precargar tu pulsera desde casa y asegurar reembolso automático?
  • Paso 3: Llegó la hora de precargar el saldo que quieras para tu pulsera. Te aparecen opciones para recargar desde 500 hasta 5 mil pesos, pero a diferencia de años anteriores, ahora aparece también la opción de “Otra cantidad” y ahí puedes meterle desde 10 hasta 7 mil pesos. Una vez seleccionada la cantidad, te llevará a la página para ingresar los datos de tu tarjeta y pagar.
  • Paso 4: Ya efectuado el pago, recibirás un código QR que debes presentar en las zonas de validación que estarán en la entrada del Corona Capital 2025, ¡y listo! Tendrás tu pulsera con la recarga que hiciste, ya nomás para que compres lo que gustes dentro del festival.
Corona Capital 2025: ¿Cómo precargar tu pulsera desde casa y asegurar reembolso automático?
Foto: Corona Capital (Facebook)

¿Hasta cuándo puedo recargar mi pulsera para el Corona Capital 2025?

Como decíamos al inicio, puedes precargar tu pulsera cashless en este mismo momento. El sistema para hacer paso a paso el proceso que te describimos antes ya está habilitado (de hecho por acá ya hicimos nuestra recarga jeje).

Y es que la fecha para hacer tu precarga desde casa comenzó este 7 de noviembre y tienes hasta el jueves 13 de noviembre, a las 23:00 horas, justo antes de que empiece el Corona Capital 2025 (AQUÍ puedes checar los horarios por día). ¡No se te vaya a pasar la fecha!

corona-capital-2025-cartel-lineup-completo-oficial-fechas-boletos-viernes-sabado-domingo
Cartel completo del Corona Capital actualizado con la salida de Lola Young // Foto: Corona Capital

Habrá reembolso automático al precargar tu pulsera para el Corona Capital 2025

Una queja recurrente de los sistemas de pago con pulsera cashless, es el méndigo reembolso. Que si tienes que ponerte a las vivas para solicitarlo, que si no te llegó, que si hay que reclamar en el banco. Una odisea.

Pero justo esa es la gran ventaja de recargar tu pulsera previo al Corona Capital 2025. Si haces la precarga en línea y no te acabas el dinero en el festival, el reembolso será automático; la única condición es que la cantidad a reembolsar debe ser igual o menor a la cantidad que recargaste inicialmente.

Que no se diga que no se te avisó. Ahí está la info para no sufrirle con la pulsera en el Corona Capital 2025.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

juan gabriel bellas artes

Juan Gabriel en Bellas Artes: El primer concierto (el bueno) se proyectará en el Zócalo
omd-legado-cinco-puntos-clave

El legado de OMD, en 5 puntos clave
ac/Dc tour 2026

¡AC/DC tendrá tres fechas en México! Checa toda la información

Lady Gaga, Kendrick Lamar, Deftones, Turnstile y Bad Bunny: Los nominados al Grammy 2026 

Mi nombre es Christian, soy egresado de la UNAM y llevo ligado a la creación de contenidos digitales desde el 2015. Trabajé en Reforma, distintos portales de futbol y blogs especializados antes de llegar...

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook