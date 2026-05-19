Lo que necesitas saber: El parque informó que ya trabaja en un nuevo plan de seguridad para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

En las últimas horas comenzó a hacerse viral un video en donde dos hombres, aparentemente de origen estadounidense, entraron al Zoológico de Ichikawa, en Japón, usando un traje azul y una máscara de emoji para realizar actos que rápidamente desataron críticas en redes sociales.

Detienen a dos turistas por irrumpir en el recinto de Punch, el macaco viral de Japón

Según el reporte compartido en la cuenta de X del recinto, uno de los individuos saltó la valla de seguridad, la cual mide alrededor de 1.5 metros de altura y da acceso al área conocida como “la montaña de los monos”.

En este lugar vive el tierno macaco Punch, que hace unos meses se volvió viral en redes sociales luego de que circularan videos e imágenes donde aparentemente era rechazado por su familia mientras cargaba un pequeño peluche.

Tras hacerse famoso, el animalito fue trasladado a este lugar, donde la familia de macacos que ya habitaba ahí lo recibió y ayudó en su adaptación. Desde entonces, Punch se convirtió en una especie de celebridad y en uno de los animales más queridos por los visitantes.

De acuerdo con las declaraciones del personal, ambos sujetos fueron entregados a las autoridades policiales luego del incidente. Además, el parque informó que ya trabaja en un nuevo plan de seguridad para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

Foto: @ichikawa_zoo

Entre las medidas anunciadas se encuentran la ampliación del área restringida para visitantes, la instalación de redes preventivas contra intrusiones y patrullajes permanentes dentro de las zonas restringidas.

Hasta el momento, las autoridades japonesas no han confirmado oficialmente cuál habría sido el motivo detrás de la irrupción al recinto de Punch.

Sin embargo, algunos medios internacionales señalan que presuntamente todo habría sido parte de un video para redes sociales o incluso una posible promoción relacionada con memecoins y criptomonedas virales.

Las sospechas crecieron debido a que uno de los sujetos ingresó usando una máscara de emoji y cargando un peluche, algo que muchos usuarios relacionaron con la imagen viral de Punch abrazando un juguete.

Además, el otro hombre se encontraba grabando toda la escena mientras ocurría el incidente.

También señalaron que especialistas estuvieron monitoreando el comportamiento de los animales para descartar cualquier anomalía tras lo ocurrido. Afortunadamente, no se detectó ninguna alteración en los macacos.

Finalmente, el recinto aseguró que ya presentó la denuncia correspondiente y reiteró que la seguridad y la salud de los animales seguirá siendo una prioridad.