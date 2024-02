La importancia de Africa Express, el proyecto que cambió a Damon Albarn y a más músicos 

Lo que necesitas saber: Africa Express, el proyecto que cambió a Damon Albarn y a más músicos, visitará México este 2024. ¿Por qué es tan importante?

2024 quedará marcado como el año en el que Africa Express, uno de los muchos proyectos musicales que tiene Damon Albarn, visitará México por primera vez para dar un show que durará varias horas y donde tendrá la participación de varios músicos mexicanos.

Será el festival Bahidorá quien recibirá al colectivo musical que desde hace 18 años se ha posicionado como un proyecto revolucionario que sigue como filosofía principal la esencia de la música misma: unir a artistas y géneros de todo el mundo.

Cartel de Bahidorá 2024/Foto: Especial.

El nacimiento de Africa Express hace 18 años

¿Pero cómo fue que nació Africa Express? En teoría todo comenzó gracias al Live 8, una serie de conciertos que organizó Bob Geldof para que el G8 –el grupo de países con las economías industrializadas del mundo– se diera cuenta de la pobreza que había en África y otras naciones.

La iniciativa era buena, sin embargo, para Damon Albarn y el periodista británico, Ian Birrell, la idea de Gelgof no tenía mucho sentido. ¿La razón? que el lineup de estos once shows, cuya intención era darle visibilidad a África, sólo contaba con un artista de dicho continente.

Claro que Damon no se quedó con los brazos cruzados. Un año después, en 2006, el músico británico viajó al Festival au Désert en la República de Mali, donde compartió escenario con artistas locales como Tartit, Oumou Sangaré, Lo’Jo o Tinariwen, así como colegas como Robert Plant, Fatboy Slim, Martha Wainwright y Jamie T.

Durante ese evento varios de los artistas hicieron colaboraciones y se creó una comunidad que cada vez creció más gracias a Damon e Ian, quienes continuaron organizando viajes y conciertos donde invitaban a proyectos talentosos en África y Medio Oriente que merecían tener más difusión.

El supergrupo que nació para visibilizar el talento musical en África

“Siempre me llamó la atención que África era, de una manera extraña, un lugar futurista y tenía elementos, vibraciones y espíritus que iban a informar el futuro”, dijo Damon en una entrevista con The Guardian del año 2012. ” Africa Express es un intento de involucrar a ese poder fuera de África y que todos se beneficien de él”.

Para 2007, el proyecto ya había roto fronteras. Ese año Africa Express hizo su debut en el escenario principal del festival Glastonbury y con el paso del tiempo grandes nombres se sumaron al historial de artistas involucrados en este colectivo musical.

Björk, Paul McCartney, Brian Eno, Johnny Marr, Flea, Nick Zinner, Olugbenga Adelekan, Franz Ferdinand, el fallecido Tony Allen (amigo y colaborador recurrente de Damon), son algunos de los grandes artistas que tocaron con Africa Express.

Si bien Africa Express se convirtió en un puente para conectar lo mejor de la música tradicional de África con los sonidos de artistas en Occidente, el supergrupo también fungió en un lugar donde artistas convivían y se nutrían los unos a otros.

Damon Albarn en la gira por tren que Africa Express armó en 2012 con motivo de los Juegos Olímpicos de Londres/ Foto: Getty Images

Damon Albarn cambió la vida de muchos músicos y colaboradores

Con Africa Express, Damon Albarn no sólo anotó otro acierto a su extensa lista de proyectos musicales exitosos, sino que también contribuyó a que la escena musical de África fuera vista y pudiera subsistir por sí misma, pues talento en la región había y bastante.

Un ejemplo muy claro de eso fue cuando en 2013, Damon y otros músicos fueron a Malí para grabar el disco Maison Des Jeunes, un álbum donde junto a artistas locales crearon 11 tracks donde enaltecieron los sonidos de la región y con cuyas ganancias construyeron un estudio de grabación.

Portada de ‘Maison des jeunes’, de Africa Express. Foto: Especial

Africa Express también contribuyó a que artistas como Songhoy Blues, una banda de blues del desierto de Tombuctú, llegaran al estrellato o que otros artistas pudieran encontrar en la música un refugio para el horror de los conflictos armados.

Por ejemplo, en 2016 el colectivo juntó a más de 50 músicos y cantantes de Siria para una gira por Europa que para muchos sirios fue la primera reunión que tenían después de que estallara la guerra civil en 2011.

Pero especialmente, la visión de África en el mundo de la música

“Creo que la percepción general de la música africana ha mejorado enormemente respecto a lo que era: ahora se siente como si fuera un lugar diferente”, dijo Albarn a The Guardian en la plática de hace 12 años donde hablaba del impacto de Africa Express .

“En ese sentido, supongo que [Africa Express] ha tenido algunos efectos muy positivos, pero en realidad no es una entidad en sí misma, no reclama propiedad de nada. En realidad, ni siquiera es un mensaje. Está ahí simplemente para ayudar a difundir la alegría”, aseguró el compositor.

Damon Albarn en 2012. Foto: Getty Images

El proyecto de Albarn, si bien es intermitente, continúa y se expande con el paso del tiempo. Tan sólo en 2019, el colectivo se reunió en un bosque cerca de Leytonstone, al este de Londres, para dar un show donde Damon Albarn contó con nuevos invitados especiales.

Ellie Rowsell (vocalista de Wolf Alice), Gruff Rhys, Imarhan, Joan As Police Woman, Mista Silva, Moonchild Sanelly, Muzi, Rokia Traoré, Sibot y The Good, the Bad & the Queen se unieron en el escenario con Africa Express, cuyos setlist son curados por los participantes.

Foto: Getty Images

Cada presentación de Africa Express es única y seguramente la de México no será la excepción, pues en su show de este año incluirán a varios artistas mexicanos de diferentes géneros y estilos musicales, quienes se unirán al largo legado que el colectivo creó hace dos décadas y que desde entonces se dedica a unir lazos musicales sin importar la distancia.

