Deftones le pone misterio y bastante suspenso al nuevo video de su canción “Ceremony”

Ya se andaban tardando, pero por fin pisaron el terreno del 2021… Deftones sigue promocionando su último álbum Ohms -lanzado el pasado mes de septiembre- y ahora hacen su aparición en este año con un nuevo video que los thrillers de suspenso disfrutarán bastante.

La banda de Sacramento acaba de compartir el clip oficial para su rola “Ceremony”, un trabajo que fue filmado en colaboración con nada más y nada menos que Leigh Whannell, el realizador cinematográfico al que muchos recordarán por dirigir algunas de las franquicias de terror más importantes de los últimos años.

El regreso de Deftones a la escena

En medio del turbulento momento para la industria musical por aquello de la pandemia, Deftones aprovechó para terminar su nuevo disco y volver a la escena de gran manera. Ya habían pasado cuatro años desde que la banda había lanzado Gore (2016), así que ya era momento de poner manos a la obra con un nuevo material.

Y así llegó Ohms, con un montón de guitarras pesadas, melodías y ritmos demoledoras, además de la característica voz de Chino Moreno como parte del sello de la casa. Ahora, unos meses después del lanzamiento, el grupo californiano le entra de lleno al 2021 con la liberación del video para el track “Ceremony”.

La banda comparte el video para “Ceremony

Pero este no es un videoclip común, de hecho. Como mencionamos anteriormente, el material ha sido dirigido por Leigh Whannell, cineasta reconocido por ser ser el guionista de algunas películas de la franquicia Saw, además de que ha dirigido exitosas cintas de terror como Insidious y más recientemente, The Invisible Man.

El audiovisual es protagonizado por Cleopatra Coleman (sí, la mera mera que apareció en la serie The Last Man On Earth) y aquí la vemos asistir a una extraña fiesta de coctel donde los demás invitados se ven aturdidos y desganados. Poco a poco, ella se adentra en diferentes salones del lugar, donde los miembros de la banda la ponen a prueba si es que quiere acceder a un nuevo cuarto… pero los misterios son bastante perturbadores.

“Un día escribí en Twitter que me encantaba el nuevo álbum de Deftones. Al día siguiente, su manager me envió un DM preguntándome si quería dirigir un video musical para ellos. Dije si. La moraleja de la historia es hablar de las cosas que amas, no de las que odias“, escribió en un tweet el director Whannell previo al estreno del video. Ahí nada más para que vean que los sueños se hacen realidad. Por acá les dejamos el clip para que lo disfruten.