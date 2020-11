Denise Gutiérrez lanza con Fernanda Ulibarri y Musas Ensamble de Arpas su versión de “Sol Redondo”

El 2020 y por más extraño que parezca, ha sido el año en que más hemos escuchado música. Todo esto gracias a que en vista de que todos los conciertos y festivales en vivo se tuvieron que posponer para cuando la situación sea segura; es por eso que un montón de artistas están aprovechando el tiempo de encierro para componer canciones espectaculares y crear cosas especiales, como en el caso de Denise Gutiérrez.

Como recordarán, a inicios de este año la cantante lanzó junto a Hello Seahorse! su cuarto álbum de estudio, Disco Estimulante. Con este material discográfico volvieron por la puerta grande, dando un showsazo en el Plaza Condesa de la CDMX (POR ACÁ pueden checar cómo se puso ese concierto) y por si esto no fuera suficiente, gracias al disco recibieron una nominación a los Latin Grammys 2020 a Mejor Álbum de Música Alternativa.

Denise Gutiérrez nos sorprende con una versión de “Sol Redondo”

Sin embargo, eso no es lo único que Denise Gutiérrez tiene preparado para nosotros, pues ahora estrena una versión muy especial de una de las canciones más bonitas de nuestro país, “Sol Redondo”. Este es un tema que originalmente lanzó la cantante mexicana, Concha Michel, que escribió libros, canciones, obras de teatro y viajó por todo México, rescatando música indígena, pero cuya carrera aún es desconocido por muchas personas.

Pero en esta ocasión Denise no está sola, pues en las voces la acompaña Fernanda Ulibarri. Ella es una de las artistas más talentosas que tenemos en la actualidad, que además de ser intérprete, productora musical, compositora y directora, tiene su propio proyecto solista y es líder de la banda The Mexican Standoff. Por si esto no fuera suficiente, cuentan con Musas Ensamble de Arpas, cuatro mujeres mexicanas que se unieron para formar el primer cuarteto de arpas del país.

¿A qué suena esta canción?

Hablando específicamente de la canción, es una verdadera maravilla lo que nos presentaron. Para empezar, respetaron la esencia del tema de Concha Michel; eso sí, poniéndole su propio sello, pues las voces de Denise Gutiérrez y Fernanda se combinan a la perfección, dando como resultado una mezcla grandiosa. Y por supuesto que las arpas juegan un papel importante, pues le dan un toque casi celestial que muchos disfrutarán.

Mejor no les contamos más, dejen lo que están haciendo y escuchen a continuación a Denise Gutiérrez y Fernanda Ulibarri acompañadas por Musas Ensamble de Arpas en esta nueva versión de “Sol Redondo”: