Diplo's Run Club se realizará por primera vez a nivel internacional y el punto elegido para tal evento es la Ciudad de México.

Lo que necesitas saber: Una carrera de 5 kilómetros y, luego, un minifestival encabezado por Diplo... eso y más es el Diplo's Run Club.

El mundo fitness y la electrónica se unen en el evento “Diplo’s Run Club” que, por primera vez, se llevará a cabo a nivel internacional… con México como escenario.

Diplo’s Run Club / Foto: facebook.com/diplosrunclub

¿Qué es el Diplo’s Run Club?

Diplo’s Run Club es un evento en el que los asistentes realizan una carrera de 5 kilómetros. Algo leve, porque luego viene el baile: el DJ y productor Diplo (con algunos invitados especiales) arman un minifestival.

El Diplo’s Run Club se ha realizado en Nueva York, San Francisco, San Diego, Denver y otras ciudades de Estados Unidos… con Diplo como participante y también como encargado de un DJ set ofrecido al término de la carrera.

Diplo’s Run Club / Foto: facebook.com/diplosrunclub

“El Run Club motiva a los fans a llevar un estilo de vida saludable y activo, y más de la mitad de los participantes de los eventos son corredores de 5K por primera vez”.

¿Cuándo y dónde será el Diplo’s Run Club de México?

Ahora es el turno de la Ciudad de México como primer punto en el que esta increíble carrera se realiza a nivel internacional. El evento se llevará a cabo el próximo 10 de enero, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Por el momento se desconocen los invitados con los que Diplo se acompañará para el minifestival que se realizará al finalizar la carrera… pero, para que se vayan dando una idea, en ediciones pasadas del Diplo’s Run Club han participado Mark Ronson, A-Trak, Dillon Francis y TOKiMONSTA, así como Camila Cabello, A$AP Ferg, Macklemore y Alexi Pappas.

Diplo’s Run Club México / Imagen: OCESA

Boletos para el Diplo’s Run Club

La preventa de los boletos para participar en el Diplo’s Run Club se llevará a cabo este 1 de octubre. Como es costumbre, un día después de esta fase, comenzará la venta general.

Además de ser una oportunidad para comenzar con la vida fitness, el Diplo’s Run Club también se suma a buenas causas. En el caso de México, 20 pesos de cada boleto vendido serán destinados a proyectos dedicados a crear oportunidades para que niñas, niños y jóvenes de la Ciudad de México participen en actividades deportivas.