Ozzy Osbourne y Black Sabbath tuvieron una increíble despedida de los escenarios, la cual fue documentada en este trabajo que contará con proyecciones especiales en México.

Lo que necesitas saber: Habrá proyecciones especiales de este trabajo que documenta la despedida definitiva de Ozzy Osbourne y Black Sabbath.

A más de un año de la partida de Ozzy Osbourne, llega a la pantalla grande el documental que plasma todo lo que se vivió en la que fue su última presentación, en solitario y junto a Black Sabbath… y aquí tenemos el gran adelanto.

Fotografía @BlackSabbath

Ozzy Osbourne & Black Sabbath: Back to the Beginning es el nombre del trabajo que documentó el que muchos definen como “el día más grande de la historia del metal”… y cómo, sólo recuerden lo que fue ese show:

Metallica, Tool, Guns n’ Roses, Gojira, Lamb of God, Pantera, Alice in Chains, Mastodon, Tom Morello, Billy Corgan, Zakk Wylde, Jack Black, Sammy Hagar, Chad Smith y un largo etcétera se reunieron el 5 de julio del 2025 en el Villa Park Stadium de Birmingham para rendirle honores al Príncipe de las Tinieblas y Black Sabbath.

Back to the Beginning tendrá proyecciones especiales en México

¿Emocionados por revivir lo que muy pocos vivieron en directo? Deberían. Y más porque la experiencia podrá vivirse en el cine. Habrá funciones especiales en todas partes del mundo… y, claro, también en México.

Ozzy Osbourne & Black Sabbath: Back to the Beginning se proyectará en salas de Cinépolis los días 28 y 29 de octubre. La preventa para estas proyecciones especiales comenzará este 24 de septiembre (o sea, ¡ya!).

Ozzy Osbourne & Black Sabbath: Back to the Beginning / Imagen: Cinépolis

Back to the Beginning capturó el último concierto de Ozzy Osbourne y la reunión de la formación original de Black Sabbath: Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward. Algo que llevaba años sin suceder… y que nunca más volverá a pasar.

“Aquella noche se convirtió en una celebración de la historia del heavy metal y, posteriormente, en la despedida definitiva de Ozzy, quien falleció 17 días después de la presentación”.