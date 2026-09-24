Lo que necesitas saber:

Habrá proyecciones especiales de este trabajo que documenta la despedida definitiva de Ozzy Osbourne y Black Sabbath.

A más de un año de la partida de Ozzy Osbourne, llega a la pantalla grande el documental que plasma todo lo que se vivió en la que fue su última presentación, en solitario y junto a Black Sabbathy aquí tenemos el gran adelanto.

El mundo de la música le dice adiós a Ozzy Osbourne
Fotografía @BlackSabbath

Ozzy Osbourne & Black Sabbath: Back to the Beginning es el nombre del trabajo que documentó el que muchos definen como “el día más grande de la historia del metal”… y cómo, sólo recuerden lo que fue ese show:

Metallica, Tool, Guns n’ Roses, Gojira, Lamb of God, Pantera, Alice in Chains, Mastodon, Tom Morello, Billy Corgan, Zakk Wylde, Jack Black, Sammy Hagar, Chad Smith y un largo etcétera se reunieron el 5 de julio del 2025 en el Villa Park Stadium de Birmingham para rendirle honores al Príncipe de las Tinieblas y Black Sabbath.

Back to the Beginning tendrá proyecciones especiales en México

¿Emocionados por revivir lo que muy pocos vivieron en directo? Deberían. Y más porque la experiencia podrá vivirse en el cine. Habrá funciones especiales en todas partes del mundo… y, claro, también en México.

Ozzy Osbourne & Black Sabbath: Back to the Beginning se proyectará en salas de Cinépolis los días 28 y 29 de octubre. La preventa para estas proyecciones especiales comenzará este 24 de septiembre (o sea, ¡ya!). 

Imagen promocional del documentalOzzy Osbourne & Black Sabbath: Back to the Beginning
Ozzy Osbourne & Black Sabbath: Back to the Beginning / Imagen: Cinépolis

Back to the Beginning capturó el último concierto de Ozzy Osbourne y la reunión de la formación original de Black Sabbath: Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward. Algo que llevaba años sin suceder… y que nunca más volverá a pasar.

“Aquella noche se convirtió en una celebración de la historia del heavy metal y, posteriormente, en la despedida definitiva de Ozzy, quien falleció 17 días después de la presentación”. 

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

chetes-pabellon-oeste-20-anos-de-blanco-facil-resena-concierto

Chetes en el Pabellón Oeste: la fiesta de 20 años de ‘Blanco Fácil’
playlist canciones de la semana sopitas

10 nuevas canciones de la semana: Queens Of The Stone Age, Boys Noize, Tegan and Sara y más
Michael Kiwanuka en grabación del disco 'Fudge'

Michael Kiwanuka: “No sé cuánto tiempo pasará hasta que pueda lanzar otro disco”
portada de the life of a showgirl the encore de taylor swift

Taylor Swift y las nuevas ediciones de sus discos: ¿Arte, estrategia de marketing o imagen saturada?

Hola, soy Álvaro. Estoy en sopitas.com desde hace algunos años. Todo ha sido diversión, incluso las críticas de los lectores. La mejor de todas: "Álvaro Cortés, córtate las manos".

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook