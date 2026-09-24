Lo que necesitas saber:

El tour de Macklemore llegará a Estados Unidos y contará con invitados. Hasta el momento, se desconoce quiénes acompañarán al rapero.

Luego de haber sido relegado del “Loop Tour” de Ed Sheeran, Macklemore da señales de tener más opciones de trabajo y, sobre todo, de que no baja su posicionamiento, a pesar de las consecuencias.

Foto del rapero Macklemore
Macklemore / Foto: facebook.com/Macklemore

Ganancias del tour serán destinadas para el apoyo del pueblo palestino

“Lo que me pasó a mí es más grande que un solo artista o un solo escenario”, señala Macklemore en el mensaje con el que anuncia el “Free Palestine Tour”. “Cuando la clase multimillonaria puede decidir qué voces están permitidas en el escenario y cuáles son demasiado peligrosas para escuchar, todos deberían estar prestando atención”.

“Claro, haciendo negocio con Palestina”, dirán varios al conocer que Macklemore emprende este tour, luego de ser despedido de la gira de Ed Sheeran, precisamente, por expresar su apoyo a Palestina. Sin embargo, el rapero aclara que todas las ganancias que junte del “Free Palestine Tour” irán directo a organizaciones y al movimiento en favor del pueblo palestino.

Imagen del cartel del Free Palestine Tour de Macklemore
Free Palestine Tour de Macklemore / Imagen: @macklemore

Gira de Macklemore llegará a Estados Unidos y contará con invitados

Según el cartel con el que se anuncia el “Free Palestine Tour”, en éste Macklemore se hará acompañar de invitados. Hasta el momento se desconoce quiénes serán… tal vez varios de los que le mostraron su apoyo, luego de ser relegado del “Loop Tour” de Ed Sheeran.

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Hasta el momento sólo hay tres fechas confirmadas para el tour de Macklemore, sin embargo, más adelante se darán a conocer más (algunas en Estados Unidos):

  • Dublin / octubre 26
  • París / 29 de octubre
  • Londres / 30 de octubre

Debido a la rapidez con la que todo se ha concretado, aún se están ultimando muchos detalles, horarios y conversaciones. Pero este es un momento clave, y hay mucho trabajo por hacer”, señala Macklemore en su mensaje. 

De acuerdo con Macklemore, Ed Sheeran y su equipo decidieron sacarlo del “Loop Tour”, luego de que en un show mostró apoyo a Palestina. La decisión la tomó Sheeran después de conversar con el empresario dueño del Gillette Stadium, Robert Kraft.

Según el rapero, Kraft le advirtió a Sheeran que ya había conversado con otros dueños de estadios, con los cuales estuvo de acuerdo en no dejar tocar en sus inmuebles a nadie que expresara un “discurso de odio”. Ed Sheeran dio su versión, asegurando que todo fue entre la promotora y Macklemore… 

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