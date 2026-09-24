Lo que necesitas saber:

Antes de ir a Arabia, Julián Quiñones hizo toda su carrera en el futbol mexicano, desde los 18 años

Julián Quiñones está nominado al Balón de Oro, en gran parte, gracias a la decisión de jugar por México y no por Colombia. Él mismo contó por qué lo hizo, en una entrevista a propósito de esa nominación.

Ya porta la playera de México
Foto: X (@miseleccionmx)

Julián Quiñones cuenta por qué eligió a México por encima de Colombia

Porque en México hemos tenido casos de jugadores que, al no tener posibilidad de representar a su país de origen, buscan a la Selección Mexicana con tal de tener actividad internacional. Pero el caso de Julián Quiñones es distinto.

La Pantera sí tuvo chance de jugar con su natal Colombia, pero rechazó el llamado en 2023. Tenía claro que quería jugar con el Tricolor y lo logró.

“Creo que todo el mundo sabe que he hecho mi vida en México; me he labrado un nombre aquí. He desarrollado toda mi carrera profesional en México. Mi familia está aquí, he construido mi vida aquí, así que creo que he desarrollado un amor inquebrantable por México”, explicó a la organización del Balón de Oro.

Julián Quiñones, en el Top 10 de mejores jugadores del Mundial 2026
Foto: Mexsport

Julián Quiñones llegó a México con 18 años de edad

Tal vez no lo recuerdas, pero Julián Quiñones llegó a México cuando tenía apenas 18 años, por allá del 2015. Comenzó en las inferiores de Tigres, pasó por Venados, llegó al primer equipo de Tigres, Lobos BUAP, otra etapa en Tigres y finalmente llegó al Atlas.

Fue con los Rojinegros donde explotó su talento y en ese lapso lo convocaron en Colombia. La anécdota señala que Julián Quiñones ni siquiera abrió la carta que contenía la invitación. Debutó con México en noviembre de 2023, durante la Nations League, y ahí comenzó un camino que lo llevó a ser nuestro goleador en el Mundial 2026.

“Todo lo que soy y todo lo que tengo ahora —no en términos materiales, sino simplemente como persona— se lo debo enteramente a México. Estoy profundamente agradecido a México”.

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Egresado y eternamente agradecido con la FCPyS de la UNAM. Veo deportes como si me pagaran por ello (sí me pagan por ello) y tengo la fortuna de escribir de todos los temas que me interesan, intrigan...

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