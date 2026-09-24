Javier Aguirre no pierde el tiempo. Recién se confirmó su llegada a la dirección técnica del Valencia y ya comenzó a poner nuevas reglas.

Lo que necesitas saber: Javier Aguirre debuta como entrenador del Valencia el 11 de octubre en el partido contra el Racing de Santander.

Javier Aguirre no pierde el tiempo. Recién se confirmó su llegada a la dirección técnica del Valencia y ya comenzó a poner nuevas reglas en el vestuario y con los jugadores. No puede ser de otra manera; el equipo se encuentra penúltimo de la tabla general y, de seguir así, podría descender.

Desde España, reportan que el ‘Vasco’ ya le ordenó a sus jugadores aumentar las sesiones de entrenamiento y reducir sus días de descanso, al menos, de cara al partido contra el Racing de Santander del 11 de octubre.

Fotografía @valenciacf vía X

Las nuevas reglas de Javier Aguirre de cara a su debut con el Valencia

Javier Aguirre hará su debut oficial como entrenador del Valencia el 11 de octubre en el partido contra el Racing de Santander y, para iniciar con el pie derecho ya programó sesiones de entrenamiento para jueves, viernes y sábado.

Antes de que se fuera Óscar Sánchez Fuentes, el equipo ya tenía programado descansar el fin de semana. Sin embargo, el ‘Vasco’ también les quitó esos días y en su lugar, solo podrán descansar el domingo.

Entrenamiento jueves, viernes y sábado.

El equipo solo descansará el domingo.

Aguirre no rechazó cuatro ofertas para entrenar al Valencia y dejarlos hundidos en el fondo de la tabla general; por eso ya comenzó a poner sus reglas y a trabajar con su nuevo equipo.

Es verdad, sabemos que aumentar el tiempo de entrenamiento no garantiza un mejor resultado en la cancha, pero es una forma de conocer a los jugadores, ver el nivel de cada uno y establecer su plan de juego.

Si el ‘Vasco’ quiere ser el héroe del Valencia, necesita trabajar a marchas forzadas, recuperar puntos y comenzar a ganar partidos, porque se dice que podrá tener una extensión automática si termina en el top 5 de la tabla general.

¿Cómo le irá a Javier Aguirre con el Valencia?