En conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la FGR continúa con las investigaciones y la revisión de permisos para determinar si el decomiso de 59 millones de litros de combustible en Guanajuato se trata de huachicol.

Lo que necesitas saber: La presidenta solo se limitó a decir que la Fiscalía sigue con las investigaciones para saber qué show con los permisos para almacenar combustibles.

¿Recuerdan el decomiso “histórico” de 59 millones de litros de combustible en Guanajuato? Bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la FGR continúa con las investigaciones y la revisión de permisos para determinar si se trata de huachicol.

“FGR sigue revisando permisos”: Sheinbaum sobre presunto huachicol en Guanajuato

Lo dicho. Lo que parecía ser el mayor golpe al huachicol en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum se convirtió en controversia luego de que la empresa involucrada saliera a decir que opera legalmente (acá esa info).

Pero la polémica crece aún más debido a que la presidenta solo se limitó a decir que la Fiscalía General de la República sigue con las investigaciones para saber qué show con los permisos para almacenar combustibles.

“Entiendo que siguen trabajando en los permisos que tiene esta empresa (…) Pregunté a la fiscal y me dijo que siguen revisando los permisos y que ellos van a informar en su momento“, señaló durante su conferencia.

Entonces, ¿es o no es?

Curiosamente su declaración ocurre tan solo un día después de que se revelara la separación del cargo de Juan Francisco Vera Ayala como delegado de la FGR en Guanajuato.

Pero bueno. Por ahora la mandataria no ha descartado que localización de 59 millones de litros de combustibles en un terreno de la comunidad La Fragua, en San José Iturbide se pueda tratar de huachicol.