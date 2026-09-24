Liam Gallagher de Oasis ha dicho de manera no tan directa que los shows de 2027 podrían ser los últimos de la banda. Quién sabe...

Lo que necesitas saber: Liam Gallagher animó a los fans de Oasis a tratar de conseguir boletos para los shows de 2027... "podría ser la última vez", dijo en un mensaje que luego borró.

“No digas eso, bebé”, es lo que exclaman los fans de Oasis al conocer las nuevas declaraciones de Liam Gallagher. Sobre todo, aquellos fans de ciudades a las que no llegará la gira del próximo año.

Oasis dará gira en 2027 / Foto: @oasis

De acuerdo con el mensaje que Liam dejó en sus redes sociales, los afortunados que asistan a algunos de los shows del Oasis Live ’27 Tour presenciarán un concierto sin aires de despedida… sin embargo, deberán vivirlo como si fuera la última vez que verán a la banda de Manchester en su vida.

“No es una gira de despedida, pero aún así podría ser la última”, aseguró el menor de los Gallagher, luego de que una fan le escribiera recordándole que él mismo aseguró que la gira 2027 no sería la última de Oasis.

Liam Gallagher / Foto: facebook.com/liamgallagher

“Esta podría ser la última vez, así que participen”, advirtió Liam Gallagher en los comentarios al post con el que Oasis dio a conocer las fechas recientemente agregadas al Live ’27 Tour… sin embargo, luego de un tiempo acabó por borrar el mensaje con el que le rompió el corazón a sus más aferrados fans.

“No podemos hacerlo como en los 90”: Noel Gallagher

Sobre la próxima gira de Oasis también ha comentado cositas Noel Gallagher. Él de manera un poco más amplia, señalando que el tour se decidió luego de las primeras fechas… ya que no sabían cómo iba a estar la banda ni cómo iba a responder el público.

Entonces, una vez que notaron que las cosas salieron bien, decidieron ir armando la próxima gira.

Sobre la posibilidad de que el tour 2027 será el último de Oasis (o sobre si habrá algo más de la banda), Noel dejó las cosas igual de ambiguas que Liam: “no lo sé”, dijo, para luego explicar que ya no pueden hacer un tour como los que hacían en los 90.

“Hay que acostarse temprano. No podemos hacerlo como en los 90. Ni siquiera como en los 2000. Pero hay que elegir las batallas”.