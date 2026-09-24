¿Qué onda con la supuesta alerta de la CIA sobre posibles ataques de Rusia a la OTAN?

De acuerdo con fuentes citadas por El Mundo, la CIA alertó a países europeos integrantes de la OTAN de posibles ataques de Rusia.

Lo que necesitas saber: De acuerdo con fuentes, la CIA alertó a países europeos de posibles ataques de Rusia.

En redes ya está la conversación sobre un texto publicado en El Mundo, cuya fuente reveló la existencia de una presunta alerta de la CIA sobre posibles ataques de Rusia contra países integrantes de la OTAN.

Esta publicación se sumó al contexto de incidentes registrados en distintas zonas europeas y la orden del presidente de Francia, Emmanuel Macron, para reforzar la protección de infraestructuras clave frente a posibles ataques desde Rusia.

Foto: @EmmanuelMacron.

Así que por aquí les contamos un poco del contexto en que se inserta la publicación del 23 de septiembre de El Mundo: ‘La CIA alerta de un ataque ruso con drones contra España, Francia o Italia’.

¿Qué onda con la supuesta alerta de la CIA?

Resulta que una fuente cercana al Ministerio de Defensa de Lituania reveló a El Mundo que Rusia estaría preparando ataques con drones en Europa.

Supuestamente, la CIA (Agencia Central de Inteligencia) ha recopilado info sobre los planes de una posible escalada desde el gobierno de Rusia.

Foto: Pexels.

Además de que la CIA habría compartido esta información con varios gobiernos de Europa —poco después del viaje que su director John Ratcliffe hizo a Moscú, a finales de agosto de 2026.

El blanco de los ataques, supuestamente, serían los países del Mediterráneo como Italia, Francia o España.

¿Cómo serían los ataques?

Con drones lanzados desde el mar y ocultos en el contenedor de un barco, explicó la fuente.

Foto: @elmundoes.

El Mundo compartió los detalles de lo que sería el ataque y con qué arma: con un Gerbera —un dron militar ruso— que mide casi dos metros, pesa hasta 18 kilogramos y tiene un alcance máximo de 600 km, todo depende de su carga explosiva y otras variables como el viento. ¿Cómo lo trasladarían? En un barco mercante.

La supuesta razón de los ataques

¿Cuál sería la razón de esta escalada de la actual tensión entre la OTAN y Rusia?

La guerra de Rusia y Ucrania. El gobierno ruso ha acusado que el suministro de armamento, trabajo de inteligencia y asesoría militar a Ucrania desde Europa ha convertido a los países de la OTAN en participantes del conflicto.

Y, por lo tanto, supuestamente de “objetivos legítimos”. Aunque, del otro lado de la moneda, a finales de agosto el Kremlin negó que tuviera planes de atacar a los países de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte).

Foto: Pexels.

“Últimamente, se publican muchas historias de terror como esa. Naturalmente, esto no tiene nada que ver con la realidad ni con las intenciones de la Federación Rusa”, dijo Dmitri Peskov, vocero presidencial, en conferencia de prensa vía telefónica.

En aquella ocasión, Rusia acusó a Europa de armar una política agresiva en su contra, ante las primeras versiones del presunto plan para atacar a países de la OTAN, razón por la que supuestamente el director de la CIA se lanzó a Moscú, para “disuadir” al Kremlin.

El Mundo indicó que analistas de Defensa consultados confirmaron que saben de la existencia de un informe de la CIA rolando por las cancillerías de los gobiernos europeos.

Los antecedentes

La supuesta alerta de la CIA se desarrolla en contexto de los ataques —en agosto— en el aeropuerto de Leipzig en Alemania, donde las autoridades descubrieron al menos 3 drones dentro y en las cercanías de las instalaciones.

Alemania acusó que esto de los drones tenía todo el sello de las llamadas operaciones híbridas de Rusia en Europa.

En septiembre, Polonia acusó a Rusia de un ataque con drones contra una estación de servicio en Ucrania que alcanzó parte del territorio polaco.

“La escalada rusa se está convirtiendo en un hecho y los ejemplos se están aproximando cada vez más a la frontera polaca”, acusó el primer ministro de Polonia Donald Tusk.

Y, bueno, el 24 de septiembre supimos de la existencia de un reporte del Servicio de Seguridad e Inteligencia de Dinamarca, que alertó sobre el riesgo de un posible ataque “limitado” de Rusia contra países de la OTAN en los próximos meses.

¿El objetivo? Supuestamente, convertirse en un señuelo para desviar los recursos que la OTAN invierte para apoyar de manera indirecta a Ucrania.

Acá les dejamos el enlace del texto completo de El Mundo por si quieren echarle un buen ojo.