Ah, caray: Donald Trump indulta a Lil Wayne antes de partir de la Casa Blanca

Aunque no lo crean y después de cuatro años de gobierno, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump está a punto de dejar el cargo tras un mandato un tanto controversial. Durante todo este tiempo sus declaraciones dieron de qué hablar; sin embargo, la gota que derramó el vaso fueron los lamentables hechos que ocurrieron el pasado 6 de enero de 2021, cuando varios de sus simpatizantes tomaron con violencia el Capitolio.

Desde entonces, el señor Trump cayó de la gracias de miles de personas en el país vecino y hasta de los propios militantes de su partido. Es por eso que tras unas elecciones peleadas y luego de mencionar que hubo fraude dentro de todo este proceso, este 20 de enero Joe Biden por fin tomará el poder y regresará al partido demócrata a la Casa Blanca. Pero antes de partir, dio su última acción como el mero mero en el norte.

Sí, lo leyeron bien. Resulta que el aún presidente Donald Trump anunció una larga lista de indultos, donde aparecieron nombres bastante polémicos como el de Steve Bannon (POR ACÁ les contamos más al respecto). Pero entre todas estas personas que recibirían el perdón del gobierno, se encontraba el amigo personal del preciso, Lil Wayne, quien por fin puede respirar tras varios meses de incertidumbre.

Pero, ¿por qué aparecía el rapero junto a todos estos personajazos? Bueno, pues acá les contaremos todo su caso. Como recordarán, a finales de diciembre ed 2019 a Dwayne Michael Carter Jr. –como en realidad se llama– lo detuvieron en Miami, luego de revisar su jet privado y encontrar que en él llevaba armas de fuego y presuntamente tenía en su poder drogas. Cosa que por supuesto lo puso en el ojo del huracán.

De acuerdo con Consequence of Sound, a partir de ese momento, Lil Wayne dio la cara ante la justicia estadounidense y recientemente se declaró culpable de un cargo federal de armas. Hasta hace unos días se enfrentaba a la amenaza de una sentencia de 10 años de prisión por este delito, pero ahora y gracias a la mano que le echó su amigo Donald Trump con el perdón, el rapero puede estar tranquilo porque no pisará la cárcel.

El bromance entre Trump y Wayne inició en octubre de 2020, cuando ambos posaron para una sesión de fotos. El artista de hip-hop apoyó entonces públicamente al presidente naranja, elogiándolo por sus supuestos progresos en las iniciativas de reforma penal con el “Plan Platino”. Esto prometía cosas como mejores estándares policiales y más oportunidades económicas con el fin de atraer votantes afroamericanos, pero nada le salió bien.

Just had a great meeting with @realdonaldtrump @potus besides what he’s done so far with criminal reform, the platinum plan is going to give the community real ownership. He listened to what we had to say today and assured he will and can get it done. 🤙🏾 pic.twitter.com/Q9c5k1yMWf

— Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) October 29, 2020