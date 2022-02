¡Pura fiesta! Estos son los actos que más nos han gustado del EDC México 2022

Después de casi dos años y luego de mucha espera, por fin regresó el EDC México en 2022 y sin duda eso nos tiene muy contentos. Y es que desde se anunció que este festivalazo volvería a nuestras vidas, nos emocionamos y mucho porque se esperaba que fuera una fiestota masiva en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Pero siendo muy honestos, superó y por mucho las expectativas que teníamos, porque resultó ser una verdadera locura.

Desde temprano, toda la gente le fue cayendo al Electric Daisy Carnival para ver a todos los DJ’s y productores que tocarían este fin de semana –porque eso sí, el público si se avienta a los actos emergentes como a los headliners–. Y porque no podía faltar, cada quien sacó su mejor outfit para ser el centro de atención en medio de colores neones, inflables, tótems y mucho más. Para no hacerles el cuento más largo, el ambiente es inmejorable en el festival.

Sabemos que por acá tenemos a un montón de lectores que se lanzarán a los tres días del EDC México 2022 –o aunque sea a uno– para bailar como si no hubiera un mañana. Pero también tenemos claro que no podrán asistir a esta edición, si ese es su caso, no se preocupen, que acá les contaremos un breve resumen de quiénes fueron los artistas que se han rifado en estos días y que por supuesto, nos volaron la cabeza con sus presentaciones.

Cat Dealers

Apenas iba arrancado el primer día de EDC y los Cat Dealers ya estaban nominados a uno de los mejores actos del día –y probablemente de todo el festival–. Este dúo brasileño conformado por los hermanos Lugui y Pedrão se aventaron un set espectacular en el Kinetic Field, en el que no nos dieron ni un solo respiro. De verdad, su presentación iba subiendo de nivel cada que avanzaban las rolas y metían un beat completamente nuevo.

Y es que para que chequen cómo estuvo la cosa, dentro de las rolas que sonaron en su set, aparecieron temazos como “Sweater Weather” de The Neighbourhood y hasta un clásico de Pink Floyd: “Another Brick in The Wall Pt. II”, que por supuesto que no teníamos idea que se podía bailar. A pesar de que ya son unos de los productores más interesantes del momento, Cat Dealers llegó al festival y dijeron “quítense, que ahí les vamos”.

Shubostar

Lo increíble de EDC es que puedes encontrar grandes talentos en cualquier lugar, no importa si tocan en el escenario principal o en las carpas más pequeñas. Y el ejemplo perfecto de esto es Shubostar, DJ que sin duda nos dejó con el ojo cuadrado cuando la vimos en el Bionic Jungle, un lugar que como su nombre lo indica, está ambientado para hacernos sentir que estamos bailando y disfrutando de la música en la mismísima selva.

Pero hablando de la actuación de la productora surcoreana, le voló la cabeza al público que se dio cita para disfrutar de su set donde por supuesto que demostró su maestría para combinar el techno y disco –¿o deberíamos llamarlo cosmic disco?—, así como para levantar el ambiente mientras está detrás de las tornamesas. A pesar de que es una artista con un buen recorrido, estamos seguros que tiene todo para prender el escenario principal.

Silverio

Ver a Silverio sobre un escenario es sinónimo de que verás un verdadero espectáculo, de eso no tenemos la menor duda. Y eso se notó en su presentación en EDC México 2022, la cual fue una locura total porque el XX Stage estaba abarrotado para ver a su majestad imperial haciendo lo que mejor sabe, tocar esas rolas con referencias a la cultura de nuestro país con un toque de humor y beats contagiosos que te hacen bailar como si no hubiera un mañana.

“Yepa, Yepa”, “Perro”, “El Baile del Diablo” y “Salón de Belleza” fueron algunas de las canciones que sonaron en el set del oriundo de ‘Chimpancingo’, Guerrero. Y como era de esperarse, conforme avanzó su show, Silverio se empezó a quitar toda la ropa que traía encima hasta quedarse con una trusa roja jiar jiar jiar, todo esto mientras la gente se sorprendía al verlo e incluso lo insultaban (pero como muestra de cariño).

Vini Vici

Ya en la noche y con el Kinetic Field en todo su esplendor, tuvimos chance de ver uno de los shows más impresionantes de la primera jornada de EDC 2022, la de Vini Vici. Si son fans de Sesto Sento, seguramente saben que este proyecto lo conforman dos de sus integrantes, Matan Kadosh y Aviram Saharai, quienes confirmaron en el festival porque son de los mejores productores y DJ’s que hay en todo el mundo, y no lo decimos por exagerar.

Durante poco más de una hora, el dúo israelí dio rienda suelta tanto de los hits que han sacado a lo largo de los años, como del cariño que le tienen a otros artistas del EDM –porque por ahí hasta se dieron el tiempo de mezclar una rola de Daft Punk con su característico psytrance–. Al final, dejaron al público con ganas de más, pero también le pusieron la vara muuuy alta para los demás artistas que se subirían a tocar al escenario principal.

Afrojack

El nombre de Afrojack es sumamente importante dentro de la música electrónica en general. Desde inicios de la segunda década de los 2000, creó algunos de los hits más grandes de estos últimos tiempo y ha trabajado con nombres demasiado chonchos en la industria musical, es por eso que su set en EDC México 2022 fue eso, un recordatorio de todos los temazos que ha creado, pero también de su habilidad para pinchar las tornamesas y dar un show en vivo.

El productor neerlandés nos mostró nuevas versiones de las rolas que armó con otros DJ’s como Steve Aoki, David Guetta y DubVision, que pusieron a bailar a las miles de personas que se dieron cita para verlo en el Kinetic Ground. Pero también aprovechó la oportunidad para hacer remixes espectaculares de Swedish House Mafia, Yeah Yeah Yeahs y hasta Skrillex. Sin duda, ver a Afrojack fue una grata sorpresa.

Carl Cox

No tenemos la menor duda de que Carl Cox es una leyenda, nadie lo puede negar. Lo que ha hecho este DJ y productor británico a lo largo de los años es increíble, pues muchos lo consideran como el mejor del mundo en cuanto a técnica y ejecución en vivo, y eso lo comprobamos cuando lo vimos subirse al Neon Garden del EDC 2022 para regalarnos una de las mejores presentaciones de todo el festival, así tal cual, con toda las letras.

Ante un escenario que estaba repleto –de verdad, ya no cabía ni un alfiler–, Cox se rifó como los grandes tocando dos horas... sí, leyeron bien, su set duró dos horas y el ánimo jamás decayó. Sin embargo, además de la música y que saco beats espectaculares, también tenemos que señalar la buena vibra que se sintió entre Carl y el público, pues los asistentes le demostraron su cariño en cada oportunidad, y él se veía contento por lo que estaba pasando.

Deadmau5

La primera jornada de EDC 2022 la cerramos con broche de oro, viendo ni más ni menos que a Deadmau5. Tuvieron que pasar cuatro años para que Joel Zimmerman regresara a la CDMX –y al Electric Daisy Carnival mexicano– y la verdad es que todo ese tiempo de espera valió completamente la pena, porque en esta edición dio un espectáculo que nos voló la cabeza con el set que preparó especialmente para esta ocasión.

Deadmau5 se lució tocando clásicos como “Strobe” (con la que cerró y bromeó con el público) “4×4=12”, “Channel 43” e “Imaginary Friends”, aunque también aprovechó la oportunidad para aventarse rolas nuevas. Y qué decir del sonido durante su presentación, una verdadera locura que te envolvía entre bajos potentes y beats alucinantes. Al final, tanto Zimmerman como los fans que se dieron cita para verlo, acabaron contentos por la vibra que se sintió cuando tomó el Kinetic Field.

Blossom

El segundo día del EDC México arrancó con todo. En el Circuit Ground y a pesar de que todavía era temprano, la gente se dio cita para bailar y zapatearle sabroso con la música de Blossom. Con un montón de visuales vibrantes de color rosa fluorescente y toda la actitud, la productora de Phoenix se subió al escenario y armó una fiesta enorme donde se sintió la buena vibra y las ganas que todo el mundo tenía de vivir un sábado espectacular.

Además de pegarle a las tornamesas, también aprovechó que tenía el micrófono a la mano para agradecerle a todos los presentes por sacar sus mejores pasos y pasar a verla mientras tocaba. Sentimos que duró muy poco su presentación, pues aunque estaba programada para tocar una hora, el tiempo se nos fue como agua entre las manos y todo acabó cuando más emocionados estábamos, pero nos quedamos con un gran sabor de boca.

Bag Raiders

Ver a Bag Raiders en vivo es sinónimo de que te la pasarás bomba. Este dúo australiano lleva años tocando por todo el mundo y creando hits instantáneos, así que todo esto combinado con un público entregado como el mexicano, dan como resultado una combinación explosiva. Tal como sucedió cuando Jack Glass y Marek Stracey tomaron el escenario Circuit Ground del EDC 2022 y lo hicieron completamente suyo.

No les mentimos cuando decimos que fueron de lo mejor del segundo día del Electric Daisy Carnival, pues armaron un pachangón de aquellos frente a miles de personas que se dieron cita para corear sus temas. Y sin duda, el momento más increíble de toda su presentación fue cuando “Shooting Stars”, la cual bailamos y cantamos como si no hubiera un mañana. Con este temazo, los Bag Raiders se despidieron, aunque se veía que querían seguir tocando.

Purple Disco Machine

En el EDC encontramos todo tipo de sonidos para mover el bote, y para todos los asistentes old school que no fácilmente le entran a los beats intensos que de repente escuchamos por todos los escenarios del festival, la opción ideal fue Purple Disco Machine. Este productor alemán le hizo honor a su nombre -y no lo decimos porque en su mayoría, sus visuales fueron morados jiar jiar jiar, pues nos regaló una presentación llena de puro disco.

Para que se den una idea de cómo estuvo la cosa, se aventó hitazos como “Don’t You Want Me” de The Human League, “Gimme Gimme Gimme” de ABBA, “September” de Earth, Wind & Fire”, “Funky Town” de Lips Inc. y hasta “Around the World” de Daft Punk. Nos hubiera encantado que tocara toda la noche, porque la gente hizo lo suyo y echaron el baile sabroso, pero nos conformamos con las casi dos horas que se aventó en el Kinetic Field.

Grimes

A Grimes ya la habíamos visto con su propio proyecto en el Corona Capital 2016, pero en esta ocasión nos sorprendió cuando vimos que estaba anunciada con un DJ set para el EDC México 2022. Las expectativas alrededor de su presentación eran altas, es por eso que desde minutos antes de que ella se subiera al escenario del Circuit Ground, se empezó a llenar el lugar y la verdad es que la cantante de “Oblivions” no decepcionó en lo absoluto.

Aunque salió unos minutos tarde y tuvo problemas en el audio, Claire Boucher nos regaló un showsazo de aquellos donde además de mezclar rolas de Dua Lipa y The Verve, también aprovechó la oportunidad para bailar y aventarse un performance único. Lamentablemente, el tiempo se acabó y aunque ella seguía soltando beats, llegó la gente del staff a desconectar todo y a bajarla del escenario. Pero la hora y cachito que tocó fue alucinante.