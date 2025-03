Lo que necesitas saber: Platicamos con la genial Ela Minus sobre su nuevo disco, titulado 'DÍA', que grabó en México y presentará en vivo en el Foro Puebla de la CDMX.

Ela Minus lanzó su segundo disco de estudio, titulado DÍA, a inicios de este año, como una colección de canciones intensas que resultan de la mezcla diversa del contexto sonoro de esta artista colombiana. Sus letras, crípticas, desoladoras y con un matiz esperanzador por momentos, nos recuerdan la importancia del género, con influencias de artistas como Nine Inch Nails o The Knife.

En DÍA, trabajado en gran parte en México, Ela combina la electrónica análoga, algo de rock y hasta punk para crear su identidad sonora, con una obsesión en la producción y el uso de instrumentos análogos, algo que añade texturas palpables en su sonido. Tuvimos la oportunidad de platicar con ella sobre DÍA y su proceso creativo, previo a su próximo concierto en la CDMX.

Una plática con Ela Minus sobre su proceso creativo detrás de ‘DÍA’, y la importancia de la electrónica

sopitas.com: Hola Ela, muchas gracias por tomarte el tiempo de platicar con nosotros. Quiero abrir hablando sobre ‘DÍA’ ¿Cómo se generó? ¿Cuáles son sentimientos son algunos de los sentimientos persistentes que sí o sí querías reflejar a lo largo del álbum?

Ela Minus: -“Creo que más que quisiera, que hubiera querido o no, los que creo que salieron, como que surgieron naturalmente, fueron pues mucho cuestionamiento, muchas preguntas, y resiliencia, creo que esas tres o cuatro son las que más están presentes.”-

sopitas.com: Sí, resonó mucho en mí “QQQQ”, esta idea que traes del inminente fin de los tiempos. ¿Qué sucesos crees que indican esto? Es una canción súper apocalíptica, pero ¿qué ves tú en tu mundo o en el mundo que crees que indican esto?

Ela Minus: -“Bueno, pues es una canción apocalíptica, pero al mismo tiempo no, porque específicamente de lo que hablo en la canción es más de esta como aceptación comunal en la que estamos un poco, todos más bien, de que es el fin del mundo, ¿sabes? Como que justo lo que acabas de decir, como que todos, en conversaciones sociales, incluso como si fuera la cosa más ligera, todos estamos como, bueno, sí, esto ya, todo está muy mal, y lo que digo un poco, el espíritu de esa canción en verdad es como, o sea, esto está, lo que está mal es que estemos aceptando que está mal y ya.”-

-“Lo que yo, si va a ser así, o sea, si solo vamos a aceptar que este ya es el fin, pues de verdad que sea el fin, porque en el momento en que dejamos de tener fe y de querer cambiar activamente, de querer o de creer que tenemos la opción de cambiar el pues el destino pues yo creo que eso es rendirse y tanto para el mundo como para un individuo eso es morirse cuando cuando cuando dejas de cambiar es la muerte entonces es más eso es como más un supongo invitación a cuestionar esa como sensación de derrota en la que estamos y volver a tener un poquito de fe en que todas las cosas se pueden cambiar.”-

sopitas.com: ¿No crees que es algo que generación tras generación se ha repetido y que sólo se va poniendo peor?

Ela Minus: -“Pero sí, como lo ves. Tienes razón, claro que es algo, pues yo creo que igual es una de esas como preguntas universales o pues como temas universales, está presente siempre. Tienes toda la razón. Ahora yo sí creo que hay, como dices tú, se va poniendo peor simplemente por el hecho de que ha pasado un tiempo y pues las cosas han estado más, han estado mal por más tiempo, sabes?”-

-“Entonces no, pero total tienes, tienes razón en eso.”-

Ela Minus es una artista enfocada en darle una sensación orgánica a la electrónica

Desde su primer LP, titulado actos of rebellion (2020), Ela destacó como una artista con decenas de instrumentos involucrados en una electrónica de autora, con sellos particulares y la convivencia entre sintetizadores y percusiones como parte de su identidad.

En sus shows en vivo, Ela mantiene esa idea persistente, con racks de sintetizadores siendo programados en vivo, importancia que han mostrado recientemente artistas como James Blake, que han tomado la decisión de alejarse de la programación automática.

sopitas.com: Es fascinante de tu proyecto la importancia que le das al instrumento análogo. ¿Cuándo tomaste definitivamente esa decisión? ¿Recuerdas cuándo hubo un momento en el que dijiste “no hay vuelta atrás”?

Ela Minus: -“Claro, pues no creo que haya sido como un momento, así como un momento específico, fueron una acumulación de cosas. Yo en realidad crecí tocando batería y estudié música como baterista y pues incluso todavía me considero baterista, o sea, como que ese es mi instrumento principal. Y me empezó a interesar producir. Primero en realidad simplemente la música electrónica y los synths, pero fue siempre por medio de los synths, como que, digamos, me empecé a dar cuenta, obviamente en la adolescencia, que muchas de mis bandas favoritas tenían synths, como Radiohead, como Yeah Yeah Yeahs, como que cosas que yo creía que eran guitarras.”-

-“Empecé a darme cuenta que eran synths y entonces me empezó a interesar mucho ese instrumento y creo que también muy rápido cuando empecé a producir sola me di cuenta que los compus o sea muy honestamente no me gustaba la música que yo hago cuando o en ese momento que hacía cuando trabajaba solo con con cosas digitales. Como que no me inspiraba o sea lo hacía canciones y era como, no, esto está malo, o sea, no me gusta.”-

-“Y después empecé a arreglar synths, porque pues no tenía plata para comprar synths análogos, así me interesaran, pero me di cuenta que sí aprendía a arreglarlos, los podía comprar muy baratos, dañados, y los arreglaba yo y ya podía tenerlos. Entonces empecé a hacer eso y por eso empecé a tener synths. Y pues obviamente una cosa llevó a la otra y de repente fue como, ah, puedo hacer esto y está mucho mejor. Y yo, o sea, a mí me, sabes, es un instrumento, como que el hardware se siente mucho más un instrumento real que las cosas digitales.”-

-“Entonces yo creo que viene más de ese old school, viene más del hecho de que soy baterista, entonces necesito como algo físico que tocar para sentir que es un instrumento. Claro, y qué bueno que lo mencionas porque me pasó, a mí me encanta la música que no está, no es definible, no, no puedes decir ay, suena esto o es esto y me parece como muy categórico.”-

sopitas.com: Me pasó con tu canción “Onwards” que a ver, creo que es punk sintetizado. ¿Cómo influye en tu composición tu instrucción como baterista y vaya como punk?

Ela Minus: -“Pues sí, yo creo que de una manera muy intuitiva, ¿sabes? Como que digamos yo como baterista estaba muy, bueno sigo supongo, siempre he sido muy obsesionada como simplemente servir la música, como que no se trate del baterista, o sea no hago feels como lo más minimal posible, se trate solo de la canción y uno como baterista como puede servir la canción.

-“Eso por un lado, por otro lado los grooves lineares, como que nada suena, no tocar ninguna parte de la batería al mismo tiempo, que todo tenga su propio espacio y hacer grooves así, siento que eso es una gran, como de lo que yo más veo, como produzco que viene de la batería, es eso, como que siento que tengo mucha la capacidad de no hacer que ningún elemento de la canción esté peleando con otro.”-

-“Y la sensación de que no tienes que tener, la sensación no, la idea supongo, de que no tienes que tener 50 secciones en una canción, o tres, o cuatro, puede ser una sola sección. Y empezamos y nos vamos y nos quedamos ahí cinco minutos, y lo único que cambia es la melodía de la voz, ¿sabes? O como detalles, que yo creo que eso es algo muy punk, es como y a mí me parece increíble, es como una sola idea y es como más un mundo, como que empieza la canción y entras a un mundo y no nos vamos de ahí hasta que se acaba, y no hay como bridges como que no hay tanto esta idea de la canción de pop, de que hay que, ¿sabes? Tener muchas secciones, creo que eso es muy del punk yo creo que viene de ahí.

sopitas.com: “¿Qué le dirías tú a la gente que categóricamente no escucha electrónica porque escuchar electrónica digamos más orgánica como la tuya no sé soul wax estas bandas que tienen todos los elementos en vivo que les dirías

Ela Minus: -“Pues dos cosas: uno, no hay absolutamente nadie en el mundo que no escucha electrónica ahorita porque todo está hecho exactamente igual, o sea literalmente los discos de Taylor Swift yo los oigo y es electro pop o sea los nuevos. Entonces yo les diría primero que todo hace un par de años que ya todo el mundo todo el tiempo está escuchando electrónica, lo sepa o no, entonces ya les gusta la electrónica si no se hayan dado cuenta, primero.”-

-“Y segundo, es solo una palabra, o sea, por ejemplo, yo siento que a mí me categorizan en el género electrónica porque hablo de que produzco con synths y porque hablo de los synths y porque la gente sabe que trabajo con synths, pero en realidad si oyes mis canciones sin tener eso en mente como dices tú podrías creer que es punk podrías creer que “COMBAT”, que el ambient hoy es “BROKEN” y pues es pop de radio, siento entonces yo diría solo que se olviden de la palabra los entiendo los prejuicios la verdad en general se olvidan del nombre y se lo escuchan.”-

sopitas.com: Tengo entendido que creaste gran parte de DÍA en México ¿Cuál es en primer lugar parte de la experiencia o de la particularidad de haber creado en México? Segundo, suena muy poético, pero, ¿Cómo es regresar al lugar de origen de estas ideas? ¿Qué sientes de la presentación de ‘DÍA’ en CDMX?

Ela Minus: -“Totalmente, siento que es muy poético, tienes razón. Creo que he estado intentando no pensar tanto en eso porque como que me conmueve, como que me conmueve mucho y siento que sí, como que no sé muy bien qué hacer con estas emociones hasta que esté ahí. Pero sí, quería muchísimo tocar en México en este momento, como en la primera ronda de los primeros conciertos de ‘DÍA’, precisamente porque mucho nació ahí, mucho lo escribí ahí, y la experiencia de hacerlo ahí pues fue muy especial.”-

-“México es un poco surreal, aparte de todas las razones por las cuales mucha gente dice que es un lugar surreal. Creo que para mí, no sé si para todos los colombianos, es una surrealidad distinta porque es muy parecido a Colombia en muchas cosas. Entonces uno se siente como en casa, pero al mismo tiempo es extremadamente distinto. Entonces es como un sueño, es como cuando sueñas que estás en tu casa, pero en el sueño no es tu casa, sabes, pero sientes que es tu casa, pero estéticamente no es. Se siente así un poco. Entonces sí, es un lugar especial, la verdad, y más para DÍA, muy parte de DÍA.”-

sopitas.com: Claro, pues eso sería todo, Ela, muchísimas gracias por el tiempo y te vemos en el concierto, mucho éxito.

Ela Minus: -“Gracias a ti, nos vemos la otra semana. Ojalá te guste el concierto.”-

Te puede interesar