Lo que necesitas saber: Explosions in the Sky está de vuelta tras un largo rato desde su último disco. Y ya tenemos una nueva canción de lo que será si próximo álbum.

Saquen la agenda y vayan anotando el dato porque se viene otro regreso musical emocionante para lo que resta del año. Estamos hablando de End, el nuevo disco de Explosions in the Sky.

Con este nuevo material discográfico, que está listo para lanzarse en septiembre próximo, la banda rompe siete años de ausencia desde su último disco, The Wilderness. Y sí: tenemos una nueva rolita para que vayan calando de qué va este álbum venidero.

Imagen de la banda. Foto: vía Instagram.

‘End, el nuevo disco de Explosions in the Sky

La mera verdad, el 2023 nos ha dejado muchos regresos importantes en la escena musical mundial. Y claro que este se une a la lista como uno tan inesperado como emocionante por lo que implica el regreso de esta bandota.

Bueeeno, no es como que la banda estuviera del todo desaparecida en los últimos siete años. Si bien su último disco salió en el 2016, fue apenas en 2021 cuando armaron la banda sonora del documental Big Bend: The Wild Frontier of Texas… Pero ya hacía falta algo más propio y así llegamos a End, el nuevo disco de Explosions in the Sky.

Portada de ‘End’, el nuevo disco de EITS. Foto: Temporary Residence Ltd

Ahí les va el dato: el nuevo disco de EITS llegará a nuestras vidas el próximo 15 de septiembre y vendrá con siete canciones… Y ya que hablamos de las rolitas que vienen con este material, ¿qué tal les caería una rolita de adelanto?

Bueno, junto con el anuncio de álbum, la banda también soltó “Ten Billion People”, un sencillo instrumental de seis minutos y medio junto con un hipnótico video oficial que les dejamos acá abajito para que le echen una escuchada. ¿Emocionados por el lanzamiento de End, el nuevo disco de Explosions in the Sky?

Va el tracklist del disco

Ya tienen el dato sobre End, el nuevo disco de Explosions in the Sky, para que lo vayan agregando a su agenda de lanzamientos. Aquí abajito les dejamos el tracklist del material, que además verá a la banda de nuevo saliendo de tour con algunas fechas ya confirmadas en Estados Unidos y Europa. ¿Será que se nos haga la buena para verlos en México? Veremos qué onda…

1. Ten Billion People

2. Moving On

3. Loved Ones

4. Peace or Quiet

5. All Mountains

6. The Fight

7. It’s Never Going To Stop

Te puede interesar